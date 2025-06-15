روجيه فغالي يحتفظ بلقب "رالي جزين"

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حقق السائق روجيه فغالي وملاحه مطر على "تويوتا جي آر ياريس" لقب رالي ، وهو المرحلة الثانية من بطولة للراليات لهذه السنة، والذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في قضاء جزين.واحتل السائق ربيع وملاحه ناضر على "سكودا فابيا ار اس" المركز الثاني، والسائق الياس الدهني وملاحه تييري على "سكودا فابيا" المركز الثالث في انجاز كبير للدهني.بلغت المسافة الاجمالية للرالي، الذي رعاه الدكتور أمل ابو زيد وحضره جمهور غفير من هواة الرياضة الميكانيكية انتشروا على جانبي المراحل الخاصة في ظل طقس صيفي حار، 237.02 كيلومترا منها 93.18 كيلومترا مراحل خاصة للسرعة وعددها 7 ومن ضمنها مرحلة استعراضية واحدة.وفي ختام الرالي، اجتازت 13 سيارة خط الوصول من اصل 22 انطلقت في بداية السباق وخرجت 9 سيارات اما لأعطال ميكانيكية ام لخروج عن المسار.وكعادته، تسيد فغالي السباق منذ بدايته وحتى نهايته على سيارته الجديدة "تويوتا جي آر ياريس". ونجح في توسيع الفارق مع مطارديه من بعيد الذين تنافسوا على المركز الثاني وخاصة بين ربيع ايوب والياس الدهني.وفي ما يلي الترتيب العام بعد انتهاء الرالي:1-روجيه فغالي وجوزف مطر على تويوتا جي آر ياريس 58.03 دقيقة2- ربيع ايوب وجورج ناضر على سكودا فابيا ار اس 1.00.16 ساعة3- الياس الدهني وتييري روحانا على سكودا فابيا 1.00.354- جوزف هندي وفيكين كنلدجيان على رينو 1.02.155- أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.02.176- هنري قاعي ورامي منعم على سيتروين دي أس 3 1.04.167- حسام طربيه ويوسف صالح على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.04.588- راين خنيصر وكريستوفر بشارة على بيجو 208 في تي آي 1.05.079- شربل شبلي ودولين شلينك على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 1.06.1810- طوني جرمانوس وجوزف كميد على رينو كليو 1.13.5711- ألبير حايك ولؤي صقر على رينو كليو 1.16.1412- جايسن وهبه واندريه مهنا على سيتروين دي اس 3 ار1 1.27.0213- آنا سيمون يزبك وفرانس سعيد على سكودا فابيا ار 2 1.29.59وفي بقية الفئات، احرز فغالي وملاحه مطر لقب فئة أر سي2 رالي 2 وحل ايوب وملاحه ناضر في المركز الثاني والدهني وملاحه روحانا المركز الثالث. واحرز هندي وملاحه كنلدجيان لقب فئة ارسي 3 رالي 3 وكأس التصنيف، وأليكس فغالي وملاحه مارك حداد لقب فئة ار سي 2 ار 4، وقاعي وملاحه منعم لقب فئة ار سي 4 ار3 تي، وطربيه وملاحه صالح لقب فئة ان اس 4، وخنيصر وملاحه بشارة لقب فئة ار سي 4 رالي 4 وكأس الناشئين للسائق خنيصر والملاح بشارة. .ونالت يزبك وملاحتها سعيد المركز الثاني، وشبلي وملاحته دولين شلينك لقب فئة ان اس 3 وكأس الملاحات لشلينك. واحرز جرمانوس وملاحه كميد لقب فئة ار سي 5 رالي 5 يليه وهبي وملاحه مهنا. ونال السائق حايك وملاحه صقر كأس فئة ار سي4 ار3 .ونالت يزبك كأس السائقات.وفي الختام، أقيم حفل التتويج أمام بلدية جزين بحضور رئيس لجزين دافيد الحلو، جورج غانم ممثلاً راعي السباق الدكتور أمل ابو زيد، بلدية جزين الدكتور يوسف رحال وعدد من اعضاء المجلس البلدي وعضو مجلس ادارة النادي المنظم رئيس لجنة رياضة السيارات عماد ، ورئيس مصلحة الرياضة في النادي المنظم غابي كريكر ومدير السباق نيقولا هندي ورئيس لجنة الحكام المحامي زياد جاموس واعضاء لجنة الحكام ومسؤولي الرالي.