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ولم يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية 2025 بسبب سوء نتائجه الأوروبية في الأعوام القليلة الماضية، ووجد في استبعاد ليون المكسيكي بسبب قواعد الملكية الخاصة بأكثر من فريق فرصة للدخول في البطولة، لكن وفقاً لـ"ماركا" فإن "فيفا" رفض ذلك بشدة ومنح المقعد للفريق الأميركي. تقدم الإسباني بطلب للاتحاد الدولي من أجل اللعب في للأندية المقامة حالياً في بدلاً من ليون المكسيكي الذي تم استبعاده لكن "فيفا" رفض ذلك بشدة ومنح المقعد لفريق لوس أنجلوس الأميركي.ولم يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية 2025 بسبب سوء نتائجه الأوروبية في الأعوام القليلة الماضية، ووجد في استبعاد ليون المكسيكي بسبب قواعد الملكية الخاصة بأكثر من فريق فرصة للدخول في البطولة، لكن وفقاً لـ"ماركا" فإن "فيفا" رفض ذلك بشدة ومنح المقعد للفريق الأميركي.

وكان برشلونة المثقل بالديون يمني النفس بالمشاركة في البطولة لمعالجة مشاكله المالية، إذ من المتوقع أن يحصل أتلتيكو على 115 مليون بينما غريمه التقليدي سيتقاضى ما يقارب 135 مليوناً نظراً لكونه بطل الموسم قبل الماضي.



واحتل برشلونة المركز الثاني عشر في تصنيف أندية لكرة القدم بعد خروجه من دور المجموعات في أبطال مرتين متتاليتين (2021،2022) ولكنه تقدم على أندية مشاركة في كأس العالم للأندية بالتصنيف مثل يوفنتوس وبنفيكا ، لكن شروط "يويفا" للمشاركة تقتضي بمشاركة فريقين من كل دولة ولهذا ذهب مقعد الثاني لأتلتيكو مدريد الذي احتل المركز العاشر.



ولعب برشلونة كأس العالم للأندية 4 مرات سابقة في مسيرته خسر الأولى أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006، بينما كسب 3 نسخ أعوام 2009، 2011 و2015.