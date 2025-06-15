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رياضة

برشلونة "توسل" للمشاركة في كأس العالم للأندية.. و"فيفا" رفضه

Lebanon 24
15-06-2025 | 23:00
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تقدم برشلونة الإسباني بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل اللعب في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة بدلاً من ليون المكسيكي الذي تم استبعاده لكن "فيفا" رفض ذلك بشدة ومنح المقعد لفريق لوس أنجلوس الأميركي.
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ولم يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية 2025 بسبب سوء نتائجه الأوروبية في الأعوام القليلة الماضية، ووجد في استبعاد ليون المكسيكي بسبب قواعد الملكية الخاصة بأكثر من فريق فرصة للدخول في البطولة، لكن وفقاً لـ"ماركا" فإن "فيفا" رفض ذلك بشدة ومنح المقعد للفريق الأميركي.
وكان برشلونة المثقل بالديون يمني النفس بالمشاركة في البطولة لمعالجة مشاكله المالية، إذ من المتوقع أن يحصل أتلتيكو مدريد على 115 مليون يورو بينما غريمه التقليدي ريال مدريد سيتقاضى ما يقارب 135 مليوناً نظراً لكونه بطل دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

واحتل برشلونة المركز الثاني عشر في تصنيف أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد خروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين (2021،2022) ولكنه تقدم على أندية مشاركة في كأس العالم للأندية بالتصنيف مثل يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، لكن شروط "يويفا" للمشاركة تقتضي بمشاركة فريقين من كل دولة ولهذا ذهب مقعد إسبانيا الثاني لأتلتيكو مدريد الذي احتل المركز العاشر.

ولعب برشلونة كأس العالم للأندية 4 مرات سابقة في مسيرته خسر الأولى أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006، بينما كسب 3 نسخ أعوام 2009، 2011 و2015.
 
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