المنتحب السعودي يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هايتي

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استهل المنتخب السعودي مشواره في ظهوره الأول ببطولة الكأس الذهبية " " بالفوز 1-0 على هايتي، فجر يوم الاثنين على ملعب سناب دراغون، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.وسجل هدف المباراة الوحيد للمنتخب السعودي عند الدقيقة 21 من ركلة جزاء.ويشارك "الأخضر" ببطاقة دعوة للمرة الأولى في البطولة التي تحتضنها كل من أميركا وكندا حتى 6 المقبل.وحصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الأميركي المتصدر بعد فوزه 5-0 على ترينداد وتوباغو.ويستعد فريق المدرب رينارد لمواجهة أميركا في الجولة الثانية للمجموعة، قبل أن يلاقي منتخب ترينداد وتوباغو في . (العربية)