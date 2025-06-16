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رياضة
المنتحب السعودي يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هايتي
Lebanon 24
16-06-2025
|
00:05
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استهل المنتخب السعودي مشواره في ظهوره الأول ببطولة الكأس الذهبية "
الكونكاكاف
" بالفوز 1-0 على هايتي، فجر يوم الاثنين على ملعب سناب دراغون، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.
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وسجل
صالح الشهري
هدف المباراة الوحيد للمنتخب السعودي عند الدقيقة 21 من ركلة جزاء.
ويشارك "الأخضر" ببطاقة دعوة للمرة الأولى في البطولة التي تحتضنها كل من أميركا وكندا حتى 6
تموز
المقبل.
وحصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الأميركي المتصدر بعد فوزه 5-0 على ترينداد وتوباغو.
ويستعد فريق المدرب
هيرفي
رينارد لمواجهة أميركا في الجولة الثانية للمجموعة، قبل أن يلاقي منتخب ترينداد وتوباغو في
الجولة الأخيرة
. (العربية)
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