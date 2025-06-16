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رياضة

المنتحب السعودي يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هايتي

Lebanon 24
16-06-2025 | 00:05
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استهل المنتخب السعودي مشواره في ظهوره الأول ببطولة الكأس الذهبية "الكونكاكاف" بالفوز 1-0 على هايتي، فجر يوم الاثنين على ملعب سناب دراغون، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.
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وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد للمنتخب السعودي عند الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

ويشارك "الأخضر" ببطاقة دعوة للمرة الأولى في البطولة التي تحتضنها كل من أميركا وكندا حتى 6 تموز المقبل.

وحصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الأميركي المتصدر بعد فوزه 5-0 على ترينداد وتوباغو.

ويستعد فريق المدرب هيرفي رينارد لمواجهة أميركا في الجولة الثانية للمجموعة، قبل أن يلاقي منتخب ترينداد وتوباغو في الجولة الأخيرة. (العربية) 
 
 
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