مدرب الأهلي ريفيرو: ضيّعنا فرصة الفوز على إنتر ميامي وعلينا الحذر أمام بالميراس

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أعرب جوزيه ريفيرو، للنادي ، عن خيبة أمله من نتيجة التعادل السلبي (0-0) أمام الأميركي في افتتاح مباريات الفريقين ضمن النسخة الموسعة من 2025، مشيرًا إلى أن الفريق كان قادرًا على حسم اللقاء في الشوط الأول.وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي جاردنز، تألقًا لافتًا من حارسي المرمى، حيث أنقذ أوستاري مرمى ميامي من فرص محققة أبرزها تصدٍ لتريزيغيه الذي كان قريبًا من انتزاع ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.في المقابل، تحمل محمد الشناوي عبء الشوط الثاني، بعدما فرض نجوم إنتر ميامي -وفي مقدمتهم وفافا بيكولت– ضغطًا متزايدًا، أجبر دفاع الأهلي على التراجع، وفرض على الشناوي القيام بعدة تصديات حاسمة.وقال ريفيرو في تصريحات لشبكة DAZN بعد اللقاء: "إنها مباراة كرة قدم، ومباريات مليئة بالأخطاء. أعتقد أننا حصلنا على فرص كافية في الشوط الأول لقلب مجريات اللقاء لصالحنا."وأضاف: "في الشوط الثاني، لم ندافع بالشكل الذي أردناه، وواجهنا بعض المشكلات في التحولات. تراجعنا أكثر من اللازم وسمحنا لهم بفرض إيقاعهم."وحذر المدرب الإسباني من تكرار الأخطاء ذاتها في المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس، مؤكدًا أن الوقت حان لتحليل الأداء بدقة، والعمل على تصحيح المسارات.