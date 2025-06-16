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رياضة

هل سيستمر دياز مع ريال مدريد؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:53
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اتخذ نادي ريال مدريد، قرار حول مستقبل اللاعب المغربي إبراهيم دياز.
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وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وصل ريال مدريد لمحادثات متقدمة بشأن توقيع عقد جديد مع إبراهيم دياز لمدة 5 سنوات".

وأضاف: "تم الاقتراب من التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد محادثات جارية منذ أسبوعين، لا سيما أن اللاعب وافق بالفعل على البقاء والتمديد".

واختتم فابريزيو رومانو: "سيكون الحارس البلجيكي تيبو كورتوا هو الهدف المقبل لإدارة ريال مدريد من أجل تجديد عقده".
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