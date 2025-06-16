هل سيستمر دياز مع ريال مدريد؟

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اتخذ ، قرار حول مستقبل اللاعب .وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وصل لمحادثات متقدمة بشأن توقيع عقد جديد مع إبراهيم دياز لمدة 5 سنوات".وأضاف: "تم الاقتراب من التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد محادثات جارية منذ أسبوعين، لا سيما أن اللاعب وافق بالفعل على البقاء والتمديد".واختتم فابريزيو رومانو: "سيكون الحارس البلجيكي هو الهدف المقبل لإدارة من أجل تجديد عقده".