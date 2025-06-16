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رياضة

ميلان يغري برشلونة بصفقة نارية

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:00
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عاد اسم البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، إلى دائرة اهتمامات برشلونة، ليُطرح كخيار محتمل لتعزيز الجبهة الهجومية اليسرى، إلى جانب الثلاثي الذي يتصدر رادار النادي الكتالوني: الكولومبي لويس دياز (ليفربول)، والإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، والإنكليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).
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ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بادر نادي ميلان مجددًا إلى طرح اسم لياو على مائدة برشلونة، بعد أن سبق عرضه في نهاية سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وجاء التحرك هذه المرة برغبة من المدرب الجديد للروسونيري، ماسيميليانو أليغري، الذي طالب إدارة النادي بالتعاقد مع المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وأبدى ميلان استعداده لتلبية رغبة أليغري من خلال اقتراح صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أراوخو إلى سان سيرو مقابل انضمام لياو إلى برشلونة.

وكان أراوخو قد جدد عقده مؤخرًا مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2030، لكنه احتفظ ببند يُتيح له الرحيل خلال فترة قصيرة تمتد من 1 إلى 15 تموز المقبل، وذلك مقابل فسخ العقد بدفع 65 مليون يورو فقط.

ورغم أن لويس دياز لا يزال الخيار الأول لبرشلونة، فإن تعنت ليفربول في المفاوضات قد يدفع الإدارة الرياضية إلى دراسة بدائل أخرى، مثل نيكو ويليامز، ماركوس راشفورد، أو حتى لياو. (كووورة)
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