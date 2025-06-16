ميلان يغري برشلونة بصفقة نارية

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عاد اسم رافائيل لياو، جناح ، إلى دائرة اهتمامات ، ليُطرح كخيار محتمل لتعزيز الهجومية اليسرى، إلى جانب الثلاثي الذي يتصدر رادار النادي الكتالوني: الكولومبي لويس دياز (ليفربول)، والإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، والإنكليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" ، نادي ميلان مجددًا إلى طرح اسم لياو على مائدة برشلونة، بعد أن سبق عرضه في نهاية سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024.وجاء التحرك هذه المرة برغبة من المدرب الجديد للروسونيري، ماسيميليانو أليغري، الذي طالب إدارة النادي بالتعاقد مع المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو.وأبدى ميلان استعداده لتلبية رغبة أليغري من خلال اقتراح صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أراوخو إلى سان سيرو مقابل انضمام لياو إلى برشلونة.وكان أراوخو قد جدد عقده مؤخرًا مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2030، لكنه احتفظ ببند يُتيح له الرحيل خلال فترة قصيرة تمتد من 1 إلى 15 المقبل، وذلك مقابل فسخ العقد بدفع 65 مليون فقط.ورغم أن لويس دياز لا يزال الخيار الأول لبرشلونة، فإن تعنت في المفاوضات قد يدفع الإدارة الرياضية إلى دراسة بدائل أخرى، مثل نيكو ويليامز، ماركوس راشفورد، أو حتى لياو. (كووورة)