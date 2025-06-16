مكافأة تاريخية للاعبي الأهلي

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قرر ، رئيس مجلس إدارة ، تخصيص مكافآت إضافية للاعبين بعيداً عن لائحة وذلك لتحفيزهم قبل المباريات المقبلة.وتعادل الفريق الأحمر في مباراته الأولى بالمجموعة الأولى أمام الأمريكي سلبيا، وسيواجه نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ثم يوم 24 حزيران الجاري.وقال مصدر في تصريحات خاصة لكووورة إن أبلغ اللاعبين عقب حديثه معهم عبر تقنية زووم اليوم، أن هناك مكافآت خاصة لعبور العقبتين والتأهل للدور الثاني.وأضاف أن الخطيب رصد مكافأة تاريخيه قدرها مليون جنيه لكل لاعب حال تخطي المباراة المقبلة، ومثلها للمواجهة التالية.وأوضح أنه حال التأهل إلى دور الــ16 سيتم زيادة ما حصل عليه كل لاعب إلى 3 ملايين جنيه. (كووورة)