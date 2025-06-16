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رياضة
مكافأة تاريخية للاعبي الأهلي
Lebanon 24
16-06-2025
|
14:00
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قرر
محمود الخطيب
، رئيس مجلس إدارة
الأهلي المصري
، تخصيص مكافآت إضافية للاعبين بعيداً عن لائحة
كأس العالم للأندية
وذلك لتحفيزهم قبل المباريات المقبلة.
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وتعادل الفريق الأحمر في مباراته الأولى بالمجموعة الأولى أمام
إنتر ميامي
الأمريكي سلبيا، وسيواجه نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ثم
بورتو البرتغالي
يوم 24 حزيران الجاري.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لكووورة إن
الخطيب
أبلغ اللاعبين عقب حديثه معهم عبر تقنية زووم اليوم، أن هناك مكافآت خاصة لعبور العقبتين والتأهل للدور الثاني.
وأضاف أن الخطيب رصد مكافأة تاريخيه قدرها مليون جنيه لكل لاعب حال تخطي المباراة المقبلة، ومثلها للمواجهة التالية.
وأوضح أنه حال التأهل
بشكل عام
إلى دور الــ16 سيتم زيادة ما حصل عليه كل لاعب إلى 3 ملايين جنيه. (كووورة)
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