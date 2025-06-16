Advertisement

رياضة

مكافأة تاريخية للاعبي الأهلي

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1376966-638857007627291868.png
Doc-P-1376966-638857007627291868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، تخصيص مكافآت إضافية للاعبين بعيداً عن لائحة كأس العالم للأندية وذلك لتحفيزهم قبل المباريات المقبلة.
Advertisement

وتعادل الفريق الأحمر في مباراته الأولى بالمجموعة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا، وسيواجه نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ثم بورتو البرتغالي يوم 24 حزيران الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لكووورة إن الخطيب أبلغ اللاعبين عقب حديثه معهم عبر تقنية زووم اليوم، أن هناك مكافآت خاصة لعبور العقبتين والتأهل للدور الثاني.

وأضاف أن الخطيب رصد مكافأة تاريخيه قدرها مليون جنيه لكل لاعب حال تخطي المباراة المقبلة، ومثلها للمواجهة التالية.

وأوضح أنه حال التأهل بشكل عام إلى دور الــ16 سيتم زيادة ما حصل عليه كل لاعب إلى 3 ملايين جنيه. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
لاعبة تضع اسمها في كتب التاريخ.. ماذا فعلت؟
lebanon 24
16/06/2025 22:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل كأس العالم للأندية.. من هو اللاعب الذي يرغب الأهلي المصري بضمه؟
lebanon 24
16/06/2025 22:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مكافأة مالية "سخية جداً" لموظفَين في سوريا... وهذا ما فعلاه ليلة سقوط الأسد
lebanon 24
16/06/2025 22:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تأهلهم التاريخي.. تقديم سيارات فاخرة للاعبي أوزباكستان (فيديو)
lebanon 24
16/06/2025 22:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:00 | 2025-06-16
12:00 | 2025-06-16
10:53 | 2025-06-16
09:10 | 2025-06-16
08:46 | 2025-06-16
05:15 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24