24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"السويدي الطائر" وفى بوعده لجدته... دوبلانتيس يحطم رقمه العالمي في القفز بالزانة
Lebanon 24
16-06-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل النجم الأولمبي
السويدي
أرماند
دوبلانتيس كتابة التاريخ في رياضة القفز بالزانة، بعدما حطم رقمه القياسي العالمي للمرة الثانية عشرة، مسجلاً ارتفاعًا مذهلًا بلغ 6.28 متر، خلال مشاركته في لقاء ستوكهولم، ضمن منافسات
الدوري الماسي لألعاب القوى
، مساء الأحد.
Advertisement
وبينما كانت الأنظار تتجه إلى ملعبه وأمام جمهوره، أوفى دوبلانتيس بوعد قطعه لجدته بتحقيق رقم قياسي جديد على الأراضي السويدية، ليُتوّج الأمسية بإنجاز غير مسبوق، ويُدخل ستوكهولم ضمن خارطة الأرقام القياسية العالمية في ألعاب القوى.
وكان "السويدي الطائر" قد ضمن التتويج بالميدالية الذهبية عند ارتفاع 6.00 أمتار، قبل أن يطلب رفع العارضة إلى 6.28 متر، وهو رقم لم يبلغه أي
رياضي
من قبل. وبثقة مطلقة، تجاوز دوبلانتيس العارضة من المحاولة الأولى، وسط هتاف الجماهير وانفجار المشاعر في المدرجات.
ولم يتمالك بطل أولمبياد
طوكيو
نفسه من الفرح، فخلع قميصه واحتفل مع أفراد عائلته الحاضرين في المدرجات، في لحظة وصفها لاحقًا بأنها "أشبه بلحظة أولمبية"، وقال في تصريحات للتلفزيون السويدي SVT: "استغرق الأمر
عشر دقائق
فقط لأعانق جميع أحبّائي.. إخوتي، أمي، جدتي وجدي. لقد وعدت جدتي اليوم بأنني سأفعلها، وكنت تحت ضغط كبير".
مواضيع ذات صلة
إعلام أميركي: 6 مصابين في سقوط طائرة للقفز المظلي بولاية تينيسي
Lebanon 24
إعلام أميركي: 6 مصابين في سقوط طائرة للقفز المظلي بولاية تينيسي
16/06/2025 22:01:15
16/06/2025 22:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يحاصر السويدي هوغو لارسون
Lebanon 24
ريال مدريد يحاصر السويدي هوغو لارسون
16/06/2025 22:01:15
16/06/2025 22:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290 قتيلاً
Lebanon 24
"رويترز" عن الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290 قتيلاً
16/06/2025 22:01:15
16/06/2025 22:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
16/06/2025 22:01:15
16/06/2025 22:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مكافأة تاريخية للاعبي الأهلي
Lebanon 24
مكافأة تاريخية للاعبي الأهلي
14:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلان يغري برشلونة بصفقة نارية
Lebanon 24
ميلان يغري برشلونة بصفقة نارية
12:00 | 2025-06-16
16/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيستمر دياز مع ريال مدريد؟
Lebanon 24
هل سيستمر دياز مع ريال مدريد؟
10:53 | 2025-06-16
16/06/2025 10:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب الأهلي ريفيرو: ضيّعنا فرصة الفوز على إنتر ميامي وعلينا الحذر أمام بالميراس
Lebanon 24
مدرب الأهلي ريفيرو: ضيّعنا فرصة الفوز على إنتر ميامي وعلينا الحذر أمام بالميراس
09:10 | 2025-06-16
16/06/2025 09:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة فلامنغو.. 3 أسلحة بيد الترجي لكسر لعنة البداية في مونديال الأندية
Lebanon 24
قبل مواجهة فلامنغو.. 3 أسلحة بيد الترجي لكسر لعنة البداية في مونديال الأندية
08:46 | 2025-06-16
16/06/2025 08:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:00 | 2025-06-16
16/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
22:42 | 2025-06-15
15/06/2025 10:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2025-06-16
مكافأة تاريخية للاعبي الأهلي
12:00 | 2025-06-16
ميلان يغري برشلونة بصفقة نارية
10:53 | 2025-06-16
هل سيستمر دياز مع ريال مدريد؟
09:10 | 2025-06-16
مدرب الأهلي ريفيرو: ضيّعنا فرصة الفوز على إنتر ميامي وعلينا الحذر أمام بالميراس
08:46 | 2025-06-16
قبل مواجهة فلامنغو.. 3 أسلحة بيد الترجي لكسر لعنة البداية في مونديال الأندية
05:15 | 2025-06-16
"بايرن" اكتسح "أوكلاند سيتي" بـ10 أهداف!
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
16/06/2025 22:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
16/06/2025 22:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
16/06/2025 22:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24