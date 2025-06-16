"السويدي الطائر" وفى بوعده لجدته... دوبلانتيس يحطم رقمه العالمي في القفز بالزانة

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واصل النجم الأولمبي دوبلانتيس كتابة التاريخ في رياضة القفز بالزانة، بعدما حطم رقمه القياسي العالمي للمرة الثانية عشرة، مسجلاً ارتفاعًا مذهلًا بلغ 6.28 متر، خلال مشاركته في لقاء ستوكهولم، ضمن منافسات ، مساء الأحد.وبينما كانت الأنظار تتجه إلى ملعبه وأمام جمهوره، أوفى دوبلانتيس بوعد قطعه لجدته بتحقيق رقم قياسي جديد على الأراضي السويدية، ليُتوّج الأمسية بإنجاز غير مسبوق، ويُدخل ستوكهولم ضمن خارطة الأرقام القياسية العالمية في ألعاب القوى.وكان "السويدي الطائر" قد ضمن التتويج بالميدالية الذهبية عند ارتفاع 6.00 أمتار، قبل أن يطلب رفع العارضة إلى 6.28 متر، وهو رقم لم يبلغه أي من قبل. وبثقة مطلقة، تجاوز دوبلانتيس العارضة من المحاولة الأولى، وسط هتاف الجماهير وانفجار المشاعر في المدرجات.ولم يتمالك بطل أولمبياد نفسه من الفرح، فخلع قميصه واحتفل مع أفراد عائلته الحاضرين في المدرجات، في لحظة وصفها لاحقًا بأنها "أشبه بلحظة أولمبية"، وقال في تصريحات للتلفزيون السويدي SVT: "استغرق الأمر فقط لأعانق جميع أحبّائي.. إخوتي، أمي، جدتي وجدي. لقد وعدت جدتي اليوم بأنني سأفعلها، وكنت تحت ضغط كبير".