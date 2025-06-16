فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية

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ويصطدم "الميرنغي" بنظيره "الأزرق" يوم الأربعاء المقبل، في ، في مباراة تشكل اختباراً مبكراً للطرفين في مستهل البطولة العالمية.وقال فينيسيوس، في تصريحات لقناة ، إن "الطقس سيكون حاراً جداً، والمباراة تُقام عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الولايات المتحدة، لذا علينا أن نكون على أتمّ الجاهزية، لأنها ستكون مواجهة شاقة جداً".وأشار اللاعب إلى أن فريقه يتطلع لحفر اسمه في سجل البطولة بنظامها الجديد، قائلاً: "نسعى للفوز بأول لقب في هذه النسخة من للأندية، لأن اللقب الأول لا يُنسى أبداً، وريال يريد أن يكون من يصنع هذا التاريخ".وفي سياق حديثه عن الفريق والمدرب، أبدى فينيسيوس ارتياحه الكبير للعمل مع ألونسو، مؤكداً: "تحدثت معه مؤخراً، أنا سعيد جداً، وقد حان الوقت لمواصلة العمل والفوز بمزيد من الألقاب معه".كما أعرب اللاعب البرازيلي عن تفاؤله بصفقات النادي الجديدة، قائلاً: "لم أتحدث كثيراً مع الوافدين الجدد، لكنني سعيد بانضمامهم، وآمل أن تكون بداية جميلة لمسيرتهم مع مدريد".وتُعدّ المباراة اختباراً مزدوجاً للفريق الملكي، ليس فقط من حيث المنافس الفني، بل أيضاً من ناحية التكيف مع الأجواء المناخية وظروف السفر، في وقت يراهن فيه الفريق على خبرته القارية والعالمية للعبور بنجاح نحو اللقب العالمي الجديد. (cnn)