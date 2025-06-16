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رياضة

فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية

Lebanon 24
16-06-2025 | 16:00
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مع اقتراب صافرة البداية في أولى مباريات ريال مدريد ضمن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، حذّر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي، واصفًا إياها بأنها "صعبة للغاية" نظراً لعوامل الطقس وظروف التوقيت.
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ويصطدم "الميرنغي" بنظيره "الأزرق" يوم الأربعاء المقبل، في الولايات المتحدة، في مباراة تشكل اختباراً مبكراً للطرفين في مستهل البطولة العالمية.

وقال فينيسيوس، في تصريحات لقناة نادي ريال مدريد، إن "الطقس سيكون حاراً جداً، والمباراة تُقام عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الولايات المتحدة، لذا علينا أن نكون على أتمّ الجاهزية، لأنها ستكون مواجهة شاقة جداً".

وأشار اللاعب إلى أن فريقه يتطلع لحفر اسمه في سجل البطولة بنظامها الجديد، قائلاً: "نسعى للفوز بأول لقب في هذه النسخة من كأس العالم للأندية، لأن اللقب الأول لا يُنسى أبداً، وريال مدريد يريد أن يكون من يصنع هذا التاريخ".

وفي سياق حديثه عن الفريق والمدرب، أبدى فينيسيوس ارتياحه الكبير للعمل مع تشابي ألونسو، مؤكداً: "تحدثت معه مؤخراً، أنا سعيد جداً، وقد حان الوقت لمواصلة العمل والفوز بمزيد من الألقاب معه".

كما أعرب اللاعب البرازيلي عن تفاؤله بصفقات النادي الجديدة، قائلاً: "لم أتحدث كثيراً مع الوافدين الجدد، لكنني سعيد بانضمامهم، وآمل أن تكون بداية جميلة لمسيرتهم مع ريال مدريد".

وتُعدّ المباراة اختباراً مزدوجاً للفريق الملكي، ليس فقط من حيث المنافس الفني، بل أيضاً من ناحية التكيف مع الأجواء المناخية وظروف السفر، في وقت يراهن فيه الفريق على خبرته القارية والعالمية للعبور بنجاح نحو اللقب العالمي الجديد. (cnn)





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