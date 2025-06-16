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رياضة
النصر في بيان: فسخ عقد الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان
Lebanon 24
16-06-2025
|
23:00
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فسخ مجلس إدارة شركة
نادي النصر السعودي
عقد الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان يوم الاثنين وذلك بعد نحو 5 أشهر على توليه منصبه خلفاً للإيطالي
غويدو فينغا
.
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ونشر مجلس إدارة
شركة نادي النصر
بياناً رسمياً جاء فيه: إشارة إلى ما تم رصده في التغريدة المنسوبة لماجد الجمعان فإنها تضمنت معلومات غير صحيحة في محاولة للتأثير على الرأي العام دون الاستناد إلى وقائع موثقة.
وزاد: وردت بلاغات من قبل أطراف خارجية وداخلية بشأن بعض الممارسات التي قام بها الرئيس التنفيذي وبموجب ذلك تم تجميد صلاحياته مطلع الشهر الماضي والتحقيق في صحة ما ورد وتم إبلاغه بذلك ووقع على إقرار وتعهد بتجميد صلاحياته حتى الانتهاء من التحقيقات وكذلك وقع على إقرار وتعهد بالسرية وعدم إفشاء أية معلومات مرتبطة بالشركة، لكنه قام بنشر تغريدة من حسابه خلال فترة التحقيق خالف فيها التزاماته التعاقدية وأضر بسمعة الشركة.
وواصل: اتخذ المجلس كافة الإجراءات النظامية ومنح الرئيس التنفيذي حقه في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، وبعدها قرر المجلس فسخ عقد الجمعان.
وختم: الرئيس التنفيذي لم يقدم أية خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه منصبه في يناير 2025 تجسد متطلبات المرحلة أو تطلعاتها، ولم يظهر ما يكفي من التفاعل مع عدد من الملفات ذات الأولوية رغم تمكينه الكامل إدارياً واعتماد كافة مقترحاته دون استنثاء. (العربية)
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