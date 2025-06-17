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رياضة

جاد عاشور أحرز مع فريقه بطولة بريطانيا للجامعات في البولو

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:54
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حقق التلميذ الجامعي اللبناني جاد عاشور، بطولة بريطانيا للجامعات في لعبة البولو مع فريق جامعته.
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ويزاول عاشور ركوب الخيل منذ ثمانية اشهر فقط، ما يجعله في مصاف تحقيق الانجاز، كون لعبة البولو تعتمد على ركوب الخيل وضرب كرة على العشب بواسطة مطرقة.
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