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رياضة
جاد عاشور أحرز مع فريقه بطولة بريطانيا للجامعات في البولو
Lebanon 24
17-06-2025
|
00:54
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حقق التلميذ الجامعي اللبناني جاد
عاشور
،
بطولة بريطانيا
للجامعات في لعبة
البولو
مع فريق جامعته.
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ويزاول عاشور ركوب الخيل منذ ثمانية اشهر فقط، ما يجعله في مصاف تحقيق الانجاز، كون لعبة البولو تعتمد على ركوب الخيل وضرب كرة على العشب بواسطة مطرقة.
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