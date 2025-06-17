جاد عاشور أحرز مع فريقه بطولة بريطانيا للجامعات في البولو

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حقق التلميذ الجامعي اللبناني جاد ، للجامعات في لعبة مع فريق جامعته.ويزاول عاشور ركوب الخيل منذ ثمانية اشهر فقط، ما يجعله في مصاف تحقيق الانجاز، كون لعبة البولو تعتمد على ركوب الخيل وضرب كرة على العشب بواسطة مطرقة.