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رياضة

شاب لبناني يحقق إنجازًا لافتًا في بريطانيا

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:54
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في إنجاز رياضي مميز، أصبح الشاب اللبناني جاد عبد الرزاق عاشّور أول لبناني يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة البولو الجامعية في بريطانيا، محققًا هذا التفوّق بعد ثمانية أشهر فقط من بدء تعلّمه ركوب الخيل.
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ويُعد هذا الفوز سابقة للبنان في رياضة البولو، التي تُعد من أكثر الرياضات نخبوية وتقنية، ما يعكس حجم الجهد والتحدي الذي خاضه عاشّور لتحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قصيرة.
 
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