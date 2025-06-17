شاب لبناني يحقق إنجازًا لافتًا في بريطانيا

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في إنجاز مميز، أصبح الشاب اللبناني جاد عاشّور أول لبناني يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجامعية في ، محققًا هذا التفوّق بعد ثمانية أشهر فقط من بدء تعلّمه ركوب الخيل.ويُعد هذا الفوز سابقة للبنان في رياضة البولو، التي تُعد من أكثر الرياضات نخبوية وتقنية، ما يعكس حجم الجهد والتحدي الذي خاضه عاشّور لتحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قصيرة.