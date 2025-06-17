27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
شاب لبناني يحقق إنجازًا لافتًا في بريطانيا
Lebanon 24
17-06-2025
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إنجاز
رياضي
مميز، أصبح الشاب اللبناني جاد
عبد الرزاق
عاشّور أول لبناني يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة
البولو
الجامعية في
بريطانيا
، محققًا هذا التفوّق بعد ثمانية أشهر فقط من بدء تعلّمه ركوب الخيل.
Advertisement
ويُعد هذا الفوز سابقة للبنان في رياضة البولو، التي تُعد من أكثر الرياضات نخبوية وتقنية، ما يعكس حجم الجهد والتحدي الذي خاضه عاشّور لتحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قصيرة.
مواضيع ذات صلة
إنجاز لافت في مرفأ طرابلس.. إليكم ما جرى
Lebanon 24
إنجاز لافت في مرفأ طرابلس.. إليكم ما جرى
17/06/2025 12:15:38
17/06/2025 12:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا: نحقق مع شعبنا انجازا تاريخيا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
سوريا: نحقق مع شعبنا انجازا تاريخيا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي
17/06/2025 12:15:38
17/06/2025 12:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)
Lebanon 24
ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)
17/06/2025 12:15:38
17/06/2025 12:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور لافت لابن خال بشار الأسد: حذار من الانجرار وراءهم
Lebanon 24
منشور لافت لابن خال بشار الأسد: حذار من الانجرار وراءهم
17/06/2025 12:15:38
17/06/2025 12:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية
Lebanon 24
الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية
02:36 | 2025-06-17
17/06/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ13 عاماً.. نجم برشلونة سافر إلى إيطاليا للاستمتاع بعطلته برفقة حبيبته الجديدة!
Lebanon 24
تكبره بـ13 عاماً.. نجم برشلونة سافر إلى إيطاليا للاستمتاع بعطلته برفقة حبيبته الجديدة!
00:33 | 2025-06-17
17/06/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر في بيان: فسخ عقد الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان
Lebanon 24
النصر في بيان: فسخ عقد الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان
23:00 | 2025-06-16
16/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بـ"التنمر"... برشلونة تحت النيران مجددًا بسبب تير شتيغن
Lebanon 24
اتهامات بـ"التنمر"... برشلونة تحت النيران مجددًا بسبب تير شتيغن
23:00 | 2025-06-16
16/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية
Lebanon 24
فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية
16:00 | 2025-06-16
16/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
11:43 | 2025-06-16
16/06/2025 11:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
09:30 | 2025-06-16
16/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
Lebanon 24
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
15:38 | 2025-06-16
16/06/2025 03:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
07:35 | 2025-06-16
16/06/2025 07:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:36 | 2025-06-17
الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية
00:33 | 2025-06-17
تكبره بـ13 عاماً.. نجم برشلونة سافر إلى إيطاليا للاستمتاع بعطلته برفقة حبيبته الجديدة!
23:00 | 2025-06-16
النصر في بيان: فسخ عقد الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان
23:00 | 2025-06-16
اتهامات بـ"التنمر"... برشلونة تحت النيران مجددًا بسبب تير شتيغن
16:00 | 2025-06-16
فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية
14:00 | 2025-06-16
مكافأة تاريخية للاعبي الأهلي
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 12:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 12:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 12:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24