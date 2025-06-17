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رياضة

الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:36
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استهل الترجي التونسي مسيرته في كأس العالم للأندية، بالخسارة صفر-2 أمام فلامنغو البرازيلي، الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة.
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وظهر الترجي بشكل باهت خلال الشوط الأول، الذي عجز خلاله عن تشكيل أدنى خطورة على مرمى الفريق البرازيلي، على عكس الشوط الثاني عندما سنحت له أكثر من فرصة لهز الشباك، خاصة من نجمه الجزائري المخضرم يوسف البلايلي، لكن من دون جدوى.
وافتتح الأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا التسجيل لفلامنغو في الدقيقة 17، بينما أضاف لويز أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 70.
وبقي الترجي، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، من دون رصيد من النقاط، بينما حصل فلامنغو، متصدر الدوري البرازيلي، على أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة.

ويتقاسم فلامنغو صدارة المجموعة مع تشلسي الإنجليزي، الذي فاز بالنتيجة ذاتها على لوس أنجلوس الأميركي.

ويلتقي فلامنغو، ثالث مونديال الأندية عام 2022 بالمغرب، مع تشلسي، في الجولة الثانية، التي تشهد مواجهة مصيرية للترجي مع لوس أنجلوس.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية، وفقا للائحة المسابقة.
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