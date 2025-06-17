"بادل هاوس" يفتح أبوابه في الدامور: وجهة جديدة لعشاق التحدي والرياضة

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احتفلت بلدة هذا الأسبوع بافتتاح رسمي لافت لمجمع "بادل هاوس"، الوجهة الرياضية الجديدة لعشاق رياضة البادل، مع إطلاق ملعبين حديثين مصمّمين وفق أعلى المعايير العالمية.وشهد حضوراً مميزاً جمع شخصيات من مختلف القطاعات، إلى جانب محبي هذه الرياضة الذين أضفوا على الحدث أجواءً حماسية نابضة بالحيوية والطاقة الإيجابية.ويمثّل "بادل هاوس" خطوة متقدمة في مسار تطوير رياضة البادل في منطقة الدامور ومحيطها، إذ يوفّر مساحة رياضية تجمع بين الترفيه والتحدي، وتستقبل اللاعبين من مختلف المستويات، سواء من المبتدئين أو المحترفين.ويقع المشروع بجانب "مديار"، ويتجاوز كونه مجرّد مجمّع ليشكّل منصة اجتماعية حديثة تهدف إلى تقوية الروابط المجتمعية وإغناء الحياة الرياضية والثقافية في المنطقة.وبعد نجاحات مماثلة في منطقتي المتن وكسروان، تفتح الدامور أبوابها أمام عشاق البادل لاكتشاف هذا العالم المتنامي من خلال "بادل هاوس"، الذي يشارك بفريقه في إلى جانب نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب، مؤكداً حضوره على أعلى المستويات في الساحة الرياضية .