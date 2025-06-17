الأهلي السعودي يغري نجم برشلونة الشاب بعرض ضخم

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يواصل السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يستهدف التعاقد مع الإسباني ، نجم ، لتعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.وذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها أن إدارة نادي الأهلي معجبة بإمكانيات فيرمين لوبيز (22 عاما) الفنية والهجومية ما جعلها تستهدف التعاقد معه في الصيف.وينوي أهلي جدة تقديم عرضه المغري لضم لوبيز بقيمة 60 مليون ، لكن الكتالوني لن تفرط باللاعب بسهولة.بيد أن إمكانية الحصول على هذا المبلغ الكبير قد يغري بتسريح اللاعب، حيث يحتاج برشلونة إلى دخل لموازنة موارده المالية، ومن ثم قد يوافق على عملية البيع.ويريد الأهلي الاعتماد على علاقته القوية ببرشلونة والتي بدأت منذ انتقال الإيفواري إلى فريق مدينة جدة في صيف 2023.واعتمد الألماني مدرب برشلونة خلال الموسم المنقضي، على فيرمين لوبيز في 46 مباراة بكافة البطولات سجل فيها 8 أهداف وصنع 10 آخرى.