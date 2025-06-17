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رياضة

الأهلي السعودي يغري نجم برشلونة الشاب بعرض ضخم

Lebanon 24
17-06-2025 | 13:40
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يواصل نادي الأهلي السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يستهدف التعاقد مع الإسباني فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، لتعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.
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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها أن إدارة نادي الأهلي معجبة بإمكانيات فيرمين لوبيز (22 عاما) الفنية والهجومية ما جعلها تستهدف التعاقد معه في الصيف.

وينوي أهلي جدة تقديم عرضه المغري لضم لوبيز بقيمة 60 مليون يورو، لكن إدارة النادي الكتالوني لن تفرط باللاعب بسهولة.

بيد أن إمكانية الحصول على هذا المبلغ الكبير قد يغري إدارة برشلونة بتسريح اللاعب، حيث يحتاج برشلونة إلى دخل لموازنة موارده المالية، ومن ثم قد يوافق على عملية البيع.

ويريد الأهلي الاعتماد على علاقته القوية ببرشلونة والتي بدأت منذ انتقال الإيفواري فرانك كيسي إلى فريق مدينة جدة في صيف 2023.

واعتمد الألماني هانز فليك مدرب برشلونة خلال الموسم المنقضي، على فيرمين لوبيز في 46 مباراة بكافة البطولات سجل فيها 8 أهداف وصنع 10 آخرى.
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