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رياضة

مفاجأة في مونديال الأندية.. ميسي وزملاؤه اعتدوا على لاعبي الأهلي لفظيًا وجسديًا (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2025 | 16:09
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كشفت تقارير إعلامية عن وقائع مثيرة للجدل صاحبت المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي جمعت بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي، وانتهت بالتعادل السلبي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وبحسب ما نقلته قناة "MBC مصر"، فقد تحدث لاعبو الأهلي عن تعرضهم لسلوك غير رياضي من جانب لاعبي إنتر ميامي، شمل الضرب والشتائم، إلى جانب تعالٍ وغرور ملحوظ من عدد من نجوم الفريق، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت التقارير إلى أن الاستثناء الوحيد كان النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي أبدى احترامًا وتعاملًا راقيًا مع لاعبي الفريق المصري طوال اللقاء.

وقالت القناة على لسان لاعبي الأهلي، إنهم تعرضوا للضرب والشتائم طوال المباراة من لاعبي إنتر ميامي، بمن فيهم ميسي، مع وجود حالة من الغرور والتعالي غير المسبوقة.
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كما أشارت إلى أن بوسكيتس كان الاستثناء الوحيد في التعامل الراقي داخل الملعب، بينما كان بقية لاعبي إنتر ميامي يتسمون بالخشونة والاستفزاز.

ويواصل نادي الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي مساء الخميس المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025.

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