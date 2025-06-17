مفاجأة في مونديال الأندية.. ميسي وزملاؤه اعتدوا على لاعبي الأهلي لفظيًا وجسديًا (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن وقائع مثيرة للجدل صاحبت المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي جمعت بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي، وانتهت بالتعادل السلبي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.
وبحسب ما نقلته قناة "MBC مصر"، فقد تحدث لاعبو الأهلي عن تعرضهم لسلوك غير رياضي من جانب لاعبي إنتر ميامي، شمل الضرب والشتائم، إلى جانب تعالٍ وغرور ملحوظ من عدد من نجوم الفريق، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشارت التقارير إلى أن الاستثناء الوحيد كان النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي أبدى احترامًا وتعاملًا راقيًا مع لاعبي الفريق المصري طوال اللقاء.