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رياضة
الفيفا: بيع أكثر من 1.5 مليون تذكرة لبطولة كأس العالم للأندية
Lebanon 24
18-06-2025
|
02:13
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قال
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا)، إن مشجعين من أكثر من 130 دولة اشتروا ما يقرب من 1.5 مليون تذكرة لحضور بطولة
كأس العالم
للأندية التي انطلقت يوم السبت الماضي في نسختها الموسعة الجديدة المقامة في
الولايات المتحدة
.
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وحضر أكثر من 60 ألف مشجع المباراة الافتتاحية في ملعب هارد روك بميامي يوم السبت الماضي، والتي شارك فيها
ليونيل ميسي
نجم فريق إنتر ميامي، وفي حين حضر حوالي 80 ألف في ملعب روز بول في أثناء فوز
باريس سان جيرمان
4-صفر على أتليتيكو
مدريد
يوم الأحد
.
ولكن، شهدت بعض المباريات أيضا حضورا جماهيريا ضئيلا، إذ انتهت مباراة بروسيا دورتموند أمام منافسه فلومينينسي التي أقيمت ظهر الثلاثاء على استاد ميتلايف بنيوجيرزي بالتعادل السلبي في ظل مدرجات نصف خالية.
ووصف مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا الأجواء في مباراة فريقه أمام لوس انجليس الأمريكي بأنها “غريبة بعض الشيء”، إذ حضر ما يزيد عن 22 ألف متفرج بقليل لمشاهدة المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الذي يتسع إلى 71 ألف متفرج الاثنين.
وقال
رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو في بيان “هذا بالضبط ما تم إنشاء كأس العالم للأندية من أجله: مسرح بطراز عالمي يحكى فيه قصص جديدة ويظهر أبطال جدد ويشعر مشجعو أندية
كرة القدم
بأنهم جزء من شيء أكبر”.
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