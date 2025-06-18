سينر يتقدم في هاله ليضرب موعدا مع بوبليك البطل السابق

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فاز المصنف الأول في بطولة هاله للتنس 7-5 و6-3 على اللاعب المحلي اليوم الثلاثاء ليتقدم لدور الستة عشر ويواصل حملة الدفاع عن لقبه الوحيد على الملاعب العشبية.وفي أول مباراة له منذ نهائي المفتوحة الملحمي الذي خسره أمام في مباراة امتدت لخمس ساعات ونصف، عاد سينر للانتصارات بتفوقه على هانفمان المصنف 138 عالميا.وسيلعب المصنف الأول عالميا أمام الفائز باللقب عام 2023، لتكرر مواجهتهما بعد اللعب سويا في دور الثمانية برولان جاروس.وفي وقت سابق، فاز الروسي أندري روبليف 6-3 و6-4 على سيباستيان أوفنر ليتقدم في البطولة، بينما ودع أوجو أومبير وفرانسيسكو سيروندولو.وفاز دينيس شابوفالوف 6-4 و4-6 و7-6 على المصنف السادس أومبير، بينما تغلب الأمريكي أليكس ميشيلسن 2-6 و7-5 و6-4 على المصنف الخامس سيروندولو.وتقدم أيضا الكندي أوجيه-ألياسيم، مواطن شابوفالوف، بعدما تفوق بنتيجة 6-3 و6-7 و6-1 على لاسلو ديري.