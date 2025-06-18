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رياضة
تخريج الدفعة الثانية في رياضة الشراع لأطفال مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية المعيصرة
Lebanon 24
18-06-2025
|
06:09
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في اطار اعلان منطقة
البترون
عاصمة الشراع في
لبنان
، خرج النادي اللبناني لليخوت في تحوم – البترون، الدفعة الثانية من طلاب مدرسة الليسيه
الفرنسية
اللبنانية
في المعيصرة، من الفئة العمرية 10 سنوات، وذلك بعد خضوعهم لتدريب مكثف في رياضة الشراع استمر لمدة خمسة أيام في مركز النادي في تحوم.
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رعى حفل التخرّج رئيس بلدية تحوم طنوس أبي صعب، وجرى توزيع الشهادات على الأطفال، بحضور
رئيس النادي
اللبناني لليخوت رئيس
الاتحاد اللبناني
لليخوت الكومودور ربيع سالم، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الإداريتين للنادي والاتحاد، وعدد من أهالي الطلاب ومعلمي المدرسة.
استُهل الحفل بكلمة موجزة لرئيس الاتحاد، ركّز فيها على" أهمية الحفاظ على رياضة الشراع من خلال ممارستها بشكل دائم، تشجيعا للإرث الفينيقي العريق الذي تمثّله هذه الرياضة في لبنان".
تلتها كلمة لرئيس بلدية تحوم، شدد فيها على" دعم
المجلس البلدي
لجميع الأنشطة الرياضية في البلدة"، مؤكدا أن" تحوم بلدة ساحلية وبحرية بامتياز"، ومعلنا" استعداد البلدية لوضع كل إمكانياتها لإنجاح مثل هذه المبادرات". وقد حيّا الأطفال الموجودين وتفاعل معهم، ووقع على شهاداتهم بناءً على طلبهم.
وفي الختام، أقيم لقاء تفاعلي جمع الأهالي بمعلمي المدرسة وإدارة النادي في أجواء من الفرح والاعتزاز بنجاح هذا النشاط الرياضي.
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