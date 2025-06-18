مدرب الوداد المغربي: نريد أن نصعّب المباراة على مانشستر سيتي

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قال مدرب الوداد الرياضي أمين بنهاشم إن فريقه لن يكون "منافسا سهلا" لمانشستر سيتي، حين يلتقي الفريقان، مساء الأربعاء، لحساب منافسات للأندية.وأكد بنهاشم، خلال عشية المباراة، أن فريقه جاء إلى "لننافس ونقاتل"، مشيرا إلى ضرورة "أن نكرّم علَمنا".وبدا المدرب المغربي الذي حلّ بدلا من الجنوب إفريقي رولاني موكوينا واثقا من قدرة فريقه على المنافسة في مجموعة صعبة، وذلك بعد مجموعة من التعاقدات التي أبرمها.ويبدأ الوداد الذي أنهى الموسم في الدوري بالمركز الثالث بصعوبة بالغة بفارق شاسع عن البطل الصاعد بقوة نهضة بركان (16 نقطة)، مشواره أمام سيتي على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، قبل لقاء يوفنتوس والعين .وذكر بنهاشم: "على كل اللاعبين أن يكونوا جاهزين. سبق لبعض اللاعبين أن خاضوا مباريات بهذا المستوى وبعضهم يلعبون للمرة الأولى على هكذا مسرح. عليهم أن يتفوقوا على أنفسهم. ما نريده منهم أن يستمتعوا بالمباريات. كل المباريات ستكون صعبة".وتابع: "لدينا فرصنا. لدينا خطة معيّنة للعب ويجب أن نطبقها بأفضل طريقة حتى ننافس. نريد أن نجعل المباراة صعبة عليهم. لن نكون منافسا سهلا".وردا على سؤال بشأن خطورة المهاجم النروجي إرلينغ هالاند وكيف يمكن إيقافه، قال: "الأمر لا يتوقف على هالاند. سيتي لديه العديد من اللاعبين القادرين على خلق الفارق. (المصري عمر) مرموش، (الألماني إيلكاي) غوندغوغان و(البلجيكي جيريمي) دوكو. هالاند مشكلة من بين العديد من المشاكل. أعتقد أن غدا سيكون امتحان كبير لنا، لمدافعينا ولنظامنا الدفاعي".وتشارك في المسابقة العالمية أربعة فرق إفريقية، هي الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي وصندوانز. (سكاي نيوز)