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رياضة

أثار الجدل بعضلاته المفتولة.. محمد صلاح يستمتع بعطلته على أحد الشواطئ (صور)

Lebanon 24
18-06-2025 | 13:31
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شارك النجم المصري محمد صلاح متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصور أثناء قضاء العطلة الصيفية، بعد نهاية موسم مزدحم بالمباريات مع فريقه ليفربول.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على منصة "X" اليوم الأربعاء، يظهر فيها مستمتعا بالأجواء المشمسة على أحد الشواطئ، مستغلا فترة الراحة من أجل استعادة نشاطه البدني والذهني استعدادا للموسم الجديد.
 
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ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيه حول العالم، الذين تمنوا له عطلة سعيدة وعودة قوية للملاعب، خاصة في ظل التحديات التي تنتظره مع ليفربول ومنتخب مصر، وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
 
كما أثارت عضلات صلاح البارزة والمفتولة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أشادوا بلياقته البدنية ورشاقته اللافتة.

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