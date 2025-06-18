أثار الجدل بعضلاته المفتولة.. محمد صلاح يستمتع بعطلته على أحد الشواطئ (صور)

شارك النجم متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصور أثناء قضاء ، بعد نهاية موسم مزدحم بالمباريات مع فريقه .



ونشر صورة عبر حسابه على منصة "X" اليوم الأربعاء، يظهر فيها مستمتعا بالأجواء المشمسة على أحد الشواطئ، مستغلا فترة الراحة من أجل استعادة نشاطه البدني والذهني استعدادا للموسم الجديد.

💪🏽 pic.twitter.com/dju1V3pkHg — (@MoSalah) June 18, 2025 Advertisement



ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيه حول العالم، الذين تمنوا له عطلة سعيدة وعودة قوية للملاعب، خاصة في ظل التحديات التي تنتظره مع ليفربول ومنتخب مصر، وعلى رأسها بطولة الإفريقية 2025 في . ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيه حول العالم، الذين تمنوا له عطلة سعيدة وعودة قوية للملاعب، خاصة في ظل التحديات التي تنتظره مع ليفربول ومنتخب مصر، وعلى رأسها بطولة الإفريقية 2025 في .

كما أثارت عضلات صلاح البارزة والمفتولة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أشادوا بلياقته البدنية ورشاقته اللافتة.



