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رياضة

الوداد المغربي يسقط أمام مانشستر سيتي في مونديال الأندية 2025

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:40
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بدأ نادي الوداد المغربي غمار بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، بالخسارة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بأميركا.
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وحملت ثنائية السيتي توقيع كل من اللاعبين الإنكليزي فيل فودين والبلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقتين (2، 42) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "لومن فيلد - Lumen Field) بمدينة سياتيل بولاية واشنطن الأميركية.


وتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة التي ستجمع فريقي العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، فجر يوم الخميس.
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