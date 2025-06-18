الوداد المغربي يسقط أمام مانشستر سيتي في مونديال الأندية 2025

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بدأ نادي الوداد غمار للأندية 2025، بالخسارة أمام الإنكليزي (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بأميركا.وحملت ثنائية السيتي توقيع كل من اللاعبين الإنكليزي فيل فودين والبلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقتين (2، 42) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "لومن فيلد - Lumen Field) بمدينة سياتيل بولاية الأميركية.وتصدر فريق سيتي ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة التي ستجمع فريقي ويوفنتوس ، فجر يوم الخميس.