كأس العالم للأندية.. فالفيردي يحرم الريال من 3 نقاط أمام الهلال

Advertisement

فرض السعودي التعادل على منافسه (1-1) الأربعاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات للأندية FIFA 2025™.وبادر الفريق الإسباني بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الشاب غونزالو غارسيا في الدقيقة (34).وأدرك الفريق السعودي التعادل بواسطة روبن نيفيش في الدقيقة (41 من ركلة جزاء).وشهدت موقعة ملعب "هارد روك" في ميامي إهدار متوسّط ميدان الميرينغي الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي لركلة جزاء في الدقيقة (90+2) بعد تألّق حارس المرمى الدولي ياسين بونو وتصدّيه الملفت.وتضمّ المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي وريال الإسباني كلاًّ من باتشوكا المكسيكي وزالتسبورغ النمساوي. (بي إن سبورتس)