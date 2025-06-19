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رياضة

كأس العالم للأندية.. فالفيردي يحرم الريال من 3 نقاط أمام الهلال

Lebanon 24
19-06-2025 | 00:00
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فرض الهلال السعودي التعادل على منافسه ريال مدريد الإسباني (1-1) الأربعاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم للأندية FIFA 2025™.
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وبادر الفريق الإسباني بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الشاب غونزالو غارسيا في الدقيقة (34).

وأدرك الفريق السعودي التعادل بواسطة البرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة (41 من ركلة جزاء).

وشهدت موقعة ملعب "هارد روك" في ميامي إهدار متوسّط ميدان الميرينغي الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي لركلة جزاء في الدقيقة (90+2) بعد تألّق حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو وتصدّيه الملفت.

وتضمّ المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني كلاًّ من باتشوكا المكسيكي وزالتسبورغ النمساوي. (بي إن سبورتس)
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