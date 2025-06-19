لم يتحقق قبل 7 سنوات.. إنجاز جديد ليوفنتس خلال مباراة العين

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فقد نجح الفريق في إنهاء الشوط الأول متقدما (4-0)، عبر (11 و45+4)، كونسيساو (21)، وكينان يلدز (31).وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن يوفنتوس لم يتمكن من تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول، منذ شباط 2018 ضد .جدير بالذكر أن اليوفي والعين يلعبان ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا الإنجليزي والوداد ، اللذين التقيا أمس وفاز الأول (2-0). (كووورة)