28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لم يتحقق قبل 7 سنوات.. إنجاز جديد ليوفنتس خلال مباراة العين
Lebanon 24
19-06-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم
يوفنتوس
شوطا أول هائلا، في ظهوره الأول ببطولة
كأس العالم للأندية
2025، أمام
العين
الإماراتي
ضمن منافسات المجموعة السابعة،
فجر اليوم الخميس
.
Advertisement
فقد نجح الفريق
الإيطالي
في إنهاء الشوط الأول متقدما (4-0)، عبر
راندال كولو مواني
(11 و45+4)،
فرانسيسكو
كونسيساو (21)، وكينان يلدز (31).
وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن يوفنتوس لم يتمكن من تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول، منذ شباط 2018 ضد
ساسولو
.
جدير بالذكر أن اليوفي والعين يلعبان ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا
مانشستر سيتي
الإنجليزي والوداد
المغربي
، اللذين التقيا أمس وفاز الأول (2-0). (كووورة)
مواضيع ذات صلة
الرئيس أحمد الشرع يتحدّث عن والدته: غبت 7 سنوات وظنّوا أنني في عداد الموتى
Lebanon 24
الرئيس أحمد الشرع يتحدّث عن والدته: غبت 7 سنوات وظنّوا أنني في عداد الموتى
19/06/2025 10:40:51
19/06/2025 10:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: إذا لم يتحقق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا فنحن مستعدون لحزم تسليح إضافية
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: إذا لم يتحقق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا فنحن مستعدون لحزم تسليح إضافية
19/06/2025 10:40:51
19/06/2025 10:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
19/06/2025 10:40:51
19/06/2025 10:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: المقاومة في لبنان قدمت إنجازات حقيقية ضدّ إسرائيل واستطاعت ردعها سنوات طويلة
Lebanon 24
قاسم: المقاومة في لبنان قدمت إنجازات حقيقية ضدّ إسرائيل واستطاعت ردعها سنوات طويلة
19/06/2025 10:40:51
19/06/2025 10:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بطولة الكأس الذهبية.. عين كوستاريكا على دور الثمانية
Lebanon 24
بطولة الكأس الذهبية.. عين كوستاريكا على دور الثمانية
00:30 | 2025-06-19
19/06/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم للأندية.. فالفيردي يحرم الريال من 3 نقاط أمام الهلال
Lebanon 24
كأس العالم للأندية.. فالفيردي يحرم الريال من 3 نقاط أمام الهلال
00:00 | 2025-06-19
19/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنكلترا إلى ربع النهائي رغم خسارتها أمام ألمانيا
Lebanon 24
إنكلترا إلى ربع النهائي رغم خسارتها أمام ألمانيا
23:30 | 2025-06-18
18/06/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات "واتساب" تفضح خطة لاستهداف مورينيو في تركيا!
Lebanon 24
تسريبات "واتساب" تفضح خطة لاستهداف مورينيو في تركيا!
23:00 | 2025-06-18
18/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم برشلونة يرتبط بعدّة فتيات في عام واحد!
Lebanon 24
نجم برشلونة يرتبط بعدّة فتيات في عام واحد!
15:18 | 2025-06-18
18/06/2025 03:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
16:33 | 2025-06-18
18/06/2025 04:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
10:11 | 2025-06-18
18/06/2025 10:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
16:30 | 2025-06-18
18/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:30 | 2025-06-19
بطولة الكأس الذهبية.. عين كوستاريكا على دور الثمانية
00:00 | 2025-06-19
كأس العالم للأندية.. فالفيردي يحرم الريال من 3 نقاط أمام الهلال
23:30 | 2025-06-18
إنكلترا إلى ربع النهائي رغم خسارتها أمام ألمانيا
23:00 | 2025-06-18
تسريبات "واتساب" تفضح خطة لاستهداف مورينيو في تركيا!
15:18 | 2025-06-18
نجم برشلونة يرتبط بعدّة فتيات في عام واحد!
14:40 | 2025-06-18
الوداد المغربي يسقط أمام مانشستر سيتي في مونديال الأندية 2025
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
19/06/2025 10:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
19/06/2025 10:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
19/06/2025 10:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24