فيرتز على أبواب ليفربول... ووالداه يحصدان ثمار الصفقة

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وبحسب صحيفة " " ، من المنتظر أن يخضع فيرتز، البالغ من العمر 21 عامًا، للفحوصات الطبية يوم الجمعة، تمهيدًا لتوقيع عقد انتقاله الرسمي إلى بطل ، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 116 مليون جنيه إسترليني، تتوزع بين 100 مليون أساسية وحوافز إضافية.المفارقة اللافتة في الصفقة، أن مفاوضات انتقال اللاعب لم تُجرَ عبر وكلاء تقليديين، بل من خلال والديه، هانز وكارين فيرتز، اللذين تولّيا المهمة بنفسيهما، ونجحا في تجاوز رفض إدارة للعروض الأولية، ليظفرا في النهاية باتفاق ضخم.وبموجب هذا الاتفاق، سيحصل والدا اللاعب على عمولة تصل إلى 10 ملايين (نحو 8.6 مليون جنيه إسترليني)، تُدفع على مدى خمس سنوات هي مدة عقده مع ليفربول.وبانضمامه إلى " "، سيلتحق فيرتز بزميله السابق في ، فريمبونغ، الذي وقع مطلع الشهر الجاري للنادي نفسه مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني، ضمن سياسة تعاقدات واضحة تهدف إلى تجديد دماء الفريق بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.الصفقة تضع فيرتز في مصاف اللاعبين الأعلى قيمة في سوق الانتقالات هذا الصيف، وتفتح الباب أمام تجربة جديدة في البريميرليغ، تحت أنظار العالم وجماهير ليفربول المتعطشة للمزيد من الألقاب.