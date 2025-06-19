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رياضة
فيرتز على أبواب ليفربول... ووالداه يحصدان ثمار الصفقة
Lebanon 24
19-06-2025
|
03:40
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بات النجم الألماني الشاب
فلوريان فيرتز
قاب قوسين من إتمام انتقاله إلى
ليفربول
، في صفقة ضخمة لا تعود بالفائدة عليه فقط، بل تمتد أرباحها إلى عائلته، وتحديدًا والديه.
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وبحسب صحيفة "
بيلد
"
الألمانية
، من المنتظر أن يخضع فيرتز، البالغ من العمر 21 عامًا، للفحوصات الطبية يوم الجمعة، تمهيدًا لتوقيع عقد انتقاله الرسمي إلى بطل
الدوري الإنجليزي الممتاز
، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 116 مليون جنيه إسترليني، تتوزع بين 100 مليون أساسية وحوافز إضافية.
المفارقة اللافتة في الصفقة، أن مفاوضات انتقال اللاعب لم تُجرَ عبر وكلاء تقليديين، بل من خلال والديه، هانز وكارين فيرتز، اللذين تولّيا المهمة بنفسيهما، ونجحا في تجاوز رفض إدارة
باير ليفركوزن
للعروض الأولية، ليظفرا في النهاية باتفاق ضخم.
وبموجب هذا الاتفاق، سيحصل والدا اللاعب على عمولة تصل إلى 10 ملايين
يورو
(نحو 8.6 مليون جنيه إسترليني)، تُدفع على مدى خمس سنوات هي مدة عقده مع ليفربول.
وبانضمامه إلى "
الريدز
"، سيلتحق فيرتز بزميله السابق في
ليفركوزن
،
جيريمي
فريمبونغ، الذي وقع مطلع الشهر الجاري للنادي نفسه مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني، ضمن سياسة تعاقدات واضحة تهدف إلى تجديد دماء الفريق بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.
الصفقة تضع فيرتز في مصاف اللاعبين الأعلى قيمة في سوق الانتقالات هذا الصيف، وتفتح الباب أمام تجربة جديدة في البريميرليغ، تحت أنظار العالم وجماهير ليفربول المتعطشة للمزيد من الألقاب.
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