نوير: لا يُمكن الاستهانة بفرق أميركا الجنوبية

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أكد حارس مرمى فريق " " ، أنه يتعيّن على فريقه أن يتحلى بالهدوء عندما يواجه فريق الأرجنتيني، فيوقال نوير: "شاهدنا جميعاً كيف سارت المباراة؟"، مشيراً إلى أنهم سيواجهون" فريقاً متحمساً في ميامي، ويتعيّن على زملائه أن يحافظوا على تركيزهم وهدوئهم".وأضاف: "لا يمكن الاستهانة بأي فريق من أميركا الجنوبية". (الامارات 24)