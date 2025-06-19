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رياضة

نوير: لا يُمكن الاستهانة بفرق أميركا الجنوبية

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:24
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أكد حارس مرمى فريق "بايرن ميونخ" مانويل نوير، أنه يتعيّن على فريقه أن يتحلى بالهدوء عندما يواجه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، في كأس العالم للأندية.
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وقال نوير: "شاهدنا جميعاً كيف سارت المباراة؟"، مشيراً إلى أنهم سيواجهون" فريقاً متحمساً في ميامي، ويتعيّن على زملائه أن يحافظوا على تركيزهم وهدوئهم".


وأضاف: "لا يمكن الاستهانة بأي فريق من أميركا الجنوبية". (الامارات 24)
 
 
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