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توفي اللاعب الشاب فورال، عن عمر ناهز 19 عامًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة في العاصمة .ونعى للرغبي اللاعب الراحل، الذي كان ضمن صفوف فريقي "هاجي تيبي ريد ديرس" و"بيش تيبي سي كي" المحليين، مشيرًا إلى مساهمته البارزة في هذه الرياضة رغم صغر سنه.وكان فورال يدرس الطب في إحدى جامعات أنقرة، إلى جانب ممارسته الأميركية، وقد تعرّض للنوبة القلبية داخل منزله، قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.وقد شُيّع جثمانه وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وزملائه، الذين ودعوه بحزن وصدمة إثر رحيله المفاجئ.ورغم عدم صدور أي تقارير طبية تربط الوفاة بشكل مباشر بممارسة الأميركية، وهي رياضة معروفة بطبيعتها العنيفة وتتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، أثارت الحادثة جدلاً واسعًا على في ، حيث أعرب البعض عن مخاوف من ارتباط الوفاة بتناول مشروبات الطاقة أو المكملات الغذائية، في حين حُصرت الأسباب رسميًا في نوبة قلبية مفاجئة دون تأكيد وجود عوامل أخرى. (ارم نيوز)