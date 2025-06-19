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رياضة

فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.. وفاة لاعب بنوبة قلبية عن عمر 19 عاماً (صورة)

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:35
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توفي اللاعب الشاب إيمري فورال، عن عمر ناهز 19 عامًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة في العاصمة التركية أنقرة.
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ونعى الاتحاد التركي للرغبي اللاعب الراحل، الذي كان ضمن صفوف فريقي "هاجي تيبي ريد ديرس" و"بيش تيبي سي كي" المحليين، مشيرًا إلى مساهمته البارزة في هذه الرياضة رغم صغر سنه.

وكان فورال يدرس الطب في إحدى جامعات أنقرة، إلى جانب ممارسته لكرة القدم الأميركية، وقد تعرّض للنوبة القلبية داخل منزله، قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

وقد شُيّع جثمانه وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وزملائه، الذين ودعوه بحزن وصدمة إثر رحيله المفاجئ.

ورغم عدم صدور أي تقارير طبية تربط الوفاة بشكل مباشر بممارسة كرة القدم الأميركية، وهي رياضة معروفة بطبيعتها العنيفة وتتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، أثارت الحادثة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أعرب البعض عن مخاوف من ارتباط الوفاة بتناول مشروبات الطاقة أو المكملات الغذائية، في حين حُصرت الأسباب رسميًا في نوبة قلبية مفاجئة دون تأكيد وجود عوامل أخرى. (ارم نيوز)
 
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