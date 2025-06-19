محمد صلاح: أحلم بالكرة الذهبية

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أكد اللاعب المصري الإنكليزي أنّ "تتويجه بجائزة حلم، وسيكون أعظم بالنسبة له لأنه سيصبح إنجازا يُسعد به الشعب المصري".وأوضح صلاح أن فكرة التتويج بالجائزة لم تكن حاضرة في طفولته، وقال: "عندما تلعب في شوارع مصر، لا ترى نفسك رافعا الذهبية. بدأت التفكير في الأمر عندما قال لي وكيلي إنني قادر على الفوز بها". (روسيا اليوم)