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رياضة
محمد صلاح: أحلم بالكرة الذهبية
Lebanon 24
19-06-2025
|
07:51
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أكد اللاعب المصري
محمد صلاح مهاجم ليفربول
الإنكليزي أنّ "تتويجه بجائزة
الكرة الذهبية
حلم، وسيكون أعظم بالنسبة له لأنه سيصبح إنجازا يُسعد به الشعب المصري".
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وأوضح صلاح أن فكرة التتويج بالجائزة لم تكن حاضرة في طفولته، وقال: "عندما تلعب في شوارع مصر، لا ترى نفسك رافعا
الكرة
الذهبية. بدأت التفكير في الأمر عندما قال لي وكيلي إنني قادر على الفوز بها". (روسيا اليوم)
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