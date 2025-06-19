نقل مبامي إلى المستشفى بشكلٍ عاجل... ما الذي حصل معه؟

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وأوضح ، في بيان، أنّ "مبابي أصيب بالتهاب معوي حاد، تسبب في ظهور أعراض شديدة استدعت التدخل الطبي الفوري". أعلن فريق ، عن تعرّض مهاجمه الفرنسي لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأوضح ، في بيان، أنّ "مبابي أصيب بالتهاب معوي حاد، تسبب في ظهور أعراض شديدة استدعت التدخل الطبي الفوري".

وقالت مصادر في النادي الملكي لصحيفة "ماركا"، إنّ "مبابي يُعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام حادة في البطن، وإجهاد عام، ما دفع الطاقم الطبي إلى إخضاعه لعدة فحوصات وتحاليل شاملة للتأكد من حالته الصحية وتشخيص مدى خطورة الأعراض التي يُعاني منها". (روسيا اليوم)