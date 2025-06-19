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رياضة

نقل مبامي إلى المستشفى بشكلٍ عاجل... ما الذي حصل معه؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:34
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أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن تعرّض مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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وأوضح ريال مدريد، في بيان، أنّ "مبابي أصيب بالتهاب معوي حاد، تسبب في ظهور أعراض شديدة استدعت التدخل الطبي الفوري".
 
 
وقالت مصادر في النادي الملكي لصحيفة "ماركا"، إنّ "مبابي يُعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام حادة في البطن، وإجهاد عام، ما دفع الطاقم الطبي إلى إخضاعه لعدة فحوصات وتحاليل شاملة للتأكد من حالته الصحية وتشخيص مدى خطورة الأعراض التي يُعاني منها". (روسيا اليوم)
 
 
 
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