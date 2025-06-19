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رياضة
فوز تجمع شباب بعلبك على الغازية وتعادل البرج والعباسية
Lebanon 24
19-06-2025
|
12:00
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فاز تجمع شباب
بعلبك
على الشباب
الغازية
2-1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عيد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة ال 12 من التصفية النهائية لأواخر الدوري اللبناني
العام اللبناني
ال65
لكرة القدم
"مجموعة الهبوط".
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سجل لشباب بعلبك مانومبي (18) ومحمد
أسعد
(90). وللغازية يوسف أيندي (45+2).
وعلى
ملعب نادي
الصفاء
في وطى المصيطبة، تعادل البرج والرياضي العباسية سلبا 0 - 0. (الوكالة الوطنية)
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