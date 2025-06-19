فوز تجمع شباب بعلبك على الغازية وتعادل البرج والعباسية

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فاز تجمع شباب على الشباب 2-1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عيد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة ال 12 من التصفية النهائية لأواخر الدوري اللبناني ال65 "مجموعة الهبوط".سجل لشباب بعلبك مانومبي (18) ومحمد (90). وللغازية يوسف أيندي (45+2).وعلى في وطى المصيطبة، تعادل البرج والرياضي العباسية سلبا 0 - 0. (الوكالة الوطنية)