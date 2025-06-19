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رياضة

بالميراس يفوز على الأهلي ويصعّب مهمته في مونديال الأندية

Lebanon 24
19-06-2025 | 16:26
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فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري بهدفين نظيفين، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
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وتقدم بالميراس بثنائية في مرمى الأهلي عن طريق وسام أبو علي في مرماه (49د الوقت الإضافي) وخوسيه لوبيز (59د).
وبعد هذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي المصري في نقطة واحدة بالمركز الثالث، فيما أصبح رصيد بالميراس 4 نقاط بالمركز الأول. 

وتعادل الأهلي في الجولة الماضية دون أهداف مع إنتر ميامي الأميركي، كما تعادل بالميراس بنفس النتيجة مع بورتو البرتغالي.

وسيلاقي الأهلي في المباراة الثالثة له بمونديال الأندية بورتو، يوم الثلاثاء. (سكاي نيوز)
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