بالميراس يفوز على الأهلي ويصعّب مهمته في مونديال الأندية

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فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري بهدفين نظيفين، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة المقامة حاليا في .وتقدم بالميراس بثنائية في مرمى الأهلي عن طريق في مرماه (49د الوقت الإضافي) وخوسيه لوبيز (59د).وبعد هذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي المصري في نقطة واحدة بالمركز الثالث، فيما أصبح رصيد بالميراس 4 نقاط بالمركز الأول.وتعادل الأهلي في الجولة الماضية دون أهداف مع ميامي الأميركي، كما تعادل بالميراس بنفس النتيجة مع بورتو .وسيلاقي الأهلي في المباراة الثالثة له بمونديال الأندية بورتو، يوم الثلاثاء. (سكاي نيوز)