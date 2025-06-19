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رياضة

ميسي يضيء سماء أتلانتا: هدف تاريخي يقود ميامي للفوز على بورتو في كأس العالم للأندية

Lebanon 24
19-06-2025 | 23:30
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دوّن ليونيل ميسي اسمه في سجل كأس العالم للأندية الموسعة بهدف رائع من ركلة حرة، ليقود إنتر ميامي إلى فوز ثمين 2-1 على بطل أوروبا مرتين، نادي بورتو، في مباراة مثيرة شهدها ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا مساء الخميس.
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الأسطورة الأرجنتينية، وأحد أبرز نجوم البطولة التي يشارك فيها 32 فريقاً من حول العالم، تعرض لعرقلة خارج منطقة الجزاء من اللاعب رودريغو مورا أثناء انطلاقته من وسط الملعب. ومع هتافات الجماهير تصدح باسمه، سدد ميسي كرة يسارية محكمة فوق الحائط الدفاعي استقرت في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 54، مسجلاً هدفه الأول في البطولة وخمسيناته مع ميامي في جميع المسابقات.

الفوز جاء في توقيت حاسم بعد التعادل المخيب أمام الأهلي المصري في افتتاح مشوار الفريق، ليضع ميامي في وضع جيد لبلوغ دور الـ16، حيث يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة أمام بالميراس لحسم التأهل.

وقال ميسي بعد المباراة لشبكة DAZN: "لقد كان فوزاً في غاية الأهمية. شعرنا بخيبة أمل بعد مباراة الأهلي، لكننا اليوم أظهرنا شخصية حقيقية، وتفوّقنا على فريق قوي. سنستمتع بهذا الانتصار ونبني عليه".

وكان الفريق الأميركي قد تأخر بهدف مبكر من ركلة جزاء ترجمها سامو أجيهوا بنجاح لصالح بورتو بعد مراجعة الفيديو. غير أن الرد جاء سريعًا مطلع الشوط الثاني عبر تيلاسكو سيغوفيا الذي استغل تمريرة عرضية من مارسيلو ويغاندت ليهز الشباك، ويمهّد الطريق للّحظة الميسيانية الحاسمة.

بهذا الإنجاز، أصبح إنتر ميامي أول نادٍ من اتحاد كونكاكاف يهزم فريقاً أوروبياً في بطولة رسمية للأندية تحت مظلة "الفيفا"، في نتيجة اعتبرها المدرب خافيير ماسكيرانو "لحظة تاريخية" للنادي.
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