التهم الكبرى بانتظار الحسم.. مانشستر سيتي في ورطة!

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فرضت رابطة الممتاز، يوم الخميس، غرامة مالية تتجاوز مليون جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليون دولار) على ، بسبب تكرار انتهاكه لقواعد انطلاق واستئناف المباريات خلال تسع مناسبات في الموسم الماضي.وتعد هذه الغرامة الأحدث في سلسلة من المشابهة، حيث سبق للنادي أن دفع مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني في الموسم الذي سبقه على خلفية مخالفات مماثلة.وأقرّ بالمخالفات واعتذر عنها، مؤكداً في بيان رسمي أنه قام بتذكير لاعبيه والجهاز الفني بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد التنظيمية المتعلقة بمواعيد المباريات.وفي بيانها، أوضحت رابطة الدوري الإنكليزي أن "القواعد الخاصة بانطلاق وإعادة انطلاق المباريات تهدف إلى ضمان أقصى درجات الاحترافية في تنظيم البطولة، وتوفير الوضوح والثبات للجماهير، إضافة إلى الالتزام الدقيق بجداول البث التلفزيوني".الغرامة المفروضة تتعلق بتأخيرات شهدتها مباريات سيتي على أرضه ضد كل من ساوثهامبتون، ، نوتنغهام فورست، ، وست هام، ونيوكاسل، فضلاً عن لقاءاته خارج الديار أمام ، ، وإيبسويتش . وسُجلت أطول فترات التأخير عند دقيقتين و22 ثانية خلال إعادة التشغيل في مباراتي وست هام وإيبسويتش.ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه سيتي بانتظار الحكم النهائي في قضية كبرى تضم 115 تهمة منفصلة تتعلق بانتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف، تغطي فترة تمتد من عام 2009 وحتى موسم 2022-2023. وقد دأب النادي على نفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً التزامه باللوائح المالية المعتمدة من قبل رابطة الدوري.(ESPN)