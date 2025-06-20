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رياضة

التهم الكبرى بانتظار الحسم.. مانشستر سيتي في ورطة!

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:00
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فرضت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، يوم الخميس، غرامة مالية تتجاوز مليون جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليون دولار) على نادي مانشستر سيتي، بسبب تكرار انتهاكه لقواعد انطلاق واستئناف المباريات خلال تسع مناسبات في الموسم الماضي.
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وتعد هذه الغرامة الأحدث في سلسلة من العقوبات المشابهة، حيث سبق للنادي أن دفع مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني في الموسم الذي سبقه على خلفية مخالفات مماثلة.

وأقرّ مانشستر سيتي بالمخالفات واعتذر عنها، مؤكداً في بيان رسمي أنه قام بتذكير لاعبيه والجهاز الفني بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد التنظيمية المتعلقة بمواعيد المباريات.

وفي بيانها، أوضحت رابطة الدوري الإنكليزي أن "القواعد الخاصة بانطلاق وإعادة انطلاق المباريات تهدف إلى ضمان أقصى درجات الاحترافية في تنظيم البطولة، وتوفير الوضوح والثبات للجماهير، إضافة إلى الالتزام الدقيق بجداول البث التلفزيوني".

الغرامة المفروضة تتعلق بتأخيرات شهدتها مباريات سيتي على أرضه ضد كل من ساوثهامبتون، توتنهام، نوتنغهام فورست، مانشستر يونايتد، وست هام، ونيوكاسل، فضلاً عن لقاءاته خارج الديار أمام كريستال بالاس، أستون فيلا، وإيبسويتش تاون. وسُجلت أطول فترات التأخير عند دقيقتين و22 ثانية خلال إعادة التشغيل في مباراتي وست هام وإيبسويتش.

ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه مانشستر سيتي بانتظار الحكم النهائي في قضية كبرى تضم 115 تهمة منفصلة تتعلق بانتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف، تغطي فترة تمتد من عام 2009 وحتى موسم 2022-2023. وقد دأب النادي على نفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً التزامه باللوائح المالية المعتمدة من قبل رابطة الدوري.(ESPN)

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