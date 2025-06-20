Advertisement

رياضة

أتلتيكو مدريد يُصالح جماهيره

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1379124-638859956656825808.png
Doc-P-1379124-638859956656825808.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات في كأس العالم للأندية، بعدما قاد الشاب بابلو باريوس فريقه إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1 على سياتل ساوندرز، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب الفريق الأميركي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
Advertisement

ووقّع باريوس على أول ثنائية له بقميص الروخيبلانكوس، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة نصف طائرة بعد ارتباك دفاعي من أصحاب الأرض. أما الهدف الثاني لأتلتيكو، فجاء مطلع الشوط الثاني بتوقيع أكسيل فيتسل الذي تابع كرة مرتدة من حارس سياتل برأسية قوية في الدقيقة 47.

أظهر الفريق الإسباني شخصية مختلفة تمامًا عن تلك التي بدا عليها في مباراته الافتتاحية، والتي خسرها برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، ليحقق فوزه الأول في المجموعة ويستعيد حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، متساويًا برصيد ثلاث نقاط مع باريس سان جيرمان وبوتافوغو، اللذين سيتواجهان لاحقًا اليوم.

من جانبه، سجل ألبرت روسناك هدف تقليص الفارق لسياتل في الدقيقة 50 بعد فشل دفاع أتلتيكو في تشتيت كرة عرضية داخل المنطقة، غير أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق الأميركي من الخسارة الثانية تواليًا، ما يضعه على شفير الإقصاء، بانتظار نتيجة المواجهة بين باريس سان جيرمان وبوتافوغو.

وكان أتلتيكو قريبًا من إنهاء الشوط الأول بهدف ثانٍ من ركلة جزاء، قبل أن تتراجع الحكم يائيل فالكون بيريز عن قرارها بعد مراجعة تقنية الفيديو.
مواضيع ذات صلة
جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"
lebanon 24
20/06/2025 10:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجماهير تنتظر.. متى يتعاقد مدريد مع ألونسو؟
lebanon 24
20/06/2025 10:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الصفقة تمت... ريال مدريد يقدّم نجمه الجديد للجماهير غداً!
lebanon 24
20/06/2025 10:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مصالحة في دارة النائب صلح في بعلبك
lebanon 24
20/06/2025 10:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:19 | 2025-06-20
02:30 | 2025-06-20
02:00 | 2025-06-20
01:00 | 2025-06-20
00:30 | 2025-06-20
23:30 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24