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رياضة
أتلتيكو مدريد يُصالح جماهيره
Lebanon 24
20-06-2025
|
01:30
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أتلتيكو مدريد
إلى سكة الانتصارات في
كأس العالم للأندية
، بعدما قاد الشاب بابلو باريوس فريقه إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1 على
سياتل
ساوندرز، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على
ملعب الفريق
الأميركي ضمن الجولة الثانية من منافسات
المجموعة الثانية
.
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ووقّع باريوس على أول ثنائية له بقميص الروخيبلانكوس، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة نصف طائرة بعد ارتباك دفاعي من أصحاب الأرض. أما الهدف الثاني لأتلتيكو، فجاء مطلع الشوط الثاني بتوقيع أكسيل فيتسل الذي تابع كرة مرتدة من حارس سياتل برأسية قوية في الدقيقة 47.
أظهر الفريق الإسباني شخصية مختلفة تمامًا عن تلك التي بدا عليها في مباراته الافتتاحية، والتي خسرها برباعية نظيفة أمام
باريس سان جيرمان
، ليحقق فوزه الأول في المجموعة ويستعيد حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، متساويًا برصيد ثلاث نقاط مع
باريس
سان جيرمان
وبوتافوغو، اللذين سيتواجهان لاحقًا اليوم.
من جانبه، سجل ألبرت روسناك هدف تقليص الفارق لسياتل في الدقيقة 50 بعد فشل دفاع أتلتيكو في تشتيت كرة عرضية داخل المنطقة، غير أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق الأميركي من الخسارة الثانية تواليًا، ما يضعه على شفير الإقصاء، بانتظار نتيجة المواجهة بين باريس سان جيرمان وبوتافوغو.
وكان أتلتيكو قريبًا من إنهاء الشوط الأول بهدف ثانٍ من ركلة جزاء، قبل أن تتراجع الحكم يائيل
فالكون
بيريز
عن قرارها بعد مراجعة تقنية الفيديو.
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