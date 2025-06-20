سيتم مراجعة كافة الأدلة.. مدرب كندا في مواجهة تحقيق أميركي

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وأصدر كونكاكاف بيانًا أكد فيه أن "اللجنة التأديبية ستراجع كافة الأدلة المتاحة، بما في ذلك التقارير الرسمية التي تشير إلى تجاهل القواعد المتعلقة بالتواصل مع الحكام خلال فترة الإيقاف، واستخدام لغة غير لائقة تجاه طاقم التحكيم".ومن اللافت أن المدرب جيسي مارش لم يكن متواجدًا على مقاعد البدلاء خلال المباراة، إذ كان ينفذ عقوبة إيقاف لمباراتين، فُرضت عليه بعد طرده في لقاء تحديد المركز الثالث بدوري أمم الكونكاكاف أمام في آذار الماضي.ويأتي هذا التحقيق الجديد بعد تصريحات سابقة مثيرة للجدل أدلى بها مارش في الماضي، اتهم فيها اتحاد كونكاكاف بـ"عدم احترام كندا بشكل متكرر" من خلال قرارات تحكيمية وصفها بالمجحفة.جيسي مارش، البالغ من العمر 51 عامًا والمنحدر من ولاية ويسكونسن الأميركية، يملك سجلًا حافلًا في الدوري الأميركي كلاعب سابق مع أندية دي سي وشيكاغو فاير وتشيفاس يو إس إيه. كما شغل مناصب تدريبية في مونتريال إمباكت ونيويورك ريد بولز، قبل أن يخوض تجارب أوروبية ناجحة مع ريد بول سالزبورغ وآر بي لايبزيغ، ومن ثم ليدز يونايتد في .ويواجه مارش والاتحاد الكندي احتمال فرض عقوبات من قبل اللجنة التأديبية التابعة لكونكاكاف، وذلك في حال ثبوت المخالفات.