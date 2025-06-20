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رياضة

سيتم مراجعة كافة الأدلة.. مدرب كندا في مواجهة تحقيق أميركي

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:00
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فتح اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) تحقيقًا رسميًا ضد الاتحاد الكندي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني جيسي مارش، على خلفية مزاعم بانتهاك قواعد البطولة واستخدام لغة مسيئة تجاه حكام المباراة، خلال الفوز الساحق الذي حققته كندا على هندوراس بنتيجة 6-0، ضمن منافسات كأس الكونكاكاف الذهبية يوم الثلاثاء.
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وأصدر كونكاكاف بيانًا أكد فيه أن "اللجنة التأديبية ستراجع كافة الأدلة المتاحة، بما في ذلك التقارير الرسمية التي تشير إلى تجاهل القواعد المتعلقة بالتواصل مع الحكام خلال فترة الإيقاف، واستخدام لغة غير لائقة تجاه طاقم التحكيم".

ومن اللافت أن المدرب جيسي مارش لم يكن متواجدًا على مقاعد البدلاء خلال المباراة، إذ كان ينفذ عقوبة إيقاف لمباراتين، فُرضت عليه بعد طرده في لقاء تحديد المركز الثالث بدوري أمم الكونكاكاف أمام الولايات المتحدة في آذار الماضي.

ويأتي هذا التحقيق الجديد بعد تصريحات سابقة مثيرة للجدل أدلى بها مارش في مارس الماضي، اتهم فيها اتحاد كونكاكاف بـ"عدم احترام كندا بشكل متكرر" من خلال قرارات تحكيمية وصفها بالمجحفة.

جيسي مارش، البالغ من العمر 51 عامًا والمنحدر من ولاية ويسكونسن الأميركية، يملك سجلًا حافلًا في الدوري الأميركي كلاعب سابق مع أندية دي سي يونايتد وشيكاغو فاير وتشيفاس يو إس إيه. كما شغل مناصب تدريبية في مونتريال إمباكت ونيويورك ريد بولز، قبل أن يخوض تجارب أوروبية ناجحة مع ريد بول سالزبورغ وآر بي لايبزيغ، ومن ثم ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مارش والاتحاد الكندي احتمال فرض عقوبات من قبل اللجنة التأديبية التابعة لكونكاكاف، وذلك في حال ثبوت المخالفات.








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