هزيمة مذلة لباريس سان جرمان

Advertisement

تعرض لهزيمة مفاجئة 1-0 أمام بوتافوغو البرازيلي فيوأثبت هدف اللاعب البرازيلي الدولي إيغور جيسوس في الشوط الأول الفارق بين حامل لقب وأميركا الجنوبية في ملعب باسادينا روز بول.وكان مرشحا بقوة للفوز بالبطولة الجديدة التي تضم 32 فريقا بعد مباراة مذهلة انتهت بفوزه الساحق 5-0 على في نهائي الشهر الماضي.كما لم يخسر الفريق في أي مباراة منذ 3 أيار، واغتنم لويس إنريكي الفرصة لتبديل تشكيلته في . والجدير بالذكر أن غونسالو بدأ في مركز المهاجم الصريح، متقدمًا ديمبيلي ، الذي لا يزال غائبًا بسبب الإصابة.ومع ذلك، تحطمت آمالهم في حسم الفوز الذي كان سيجعلهم أول فريق يصل إلى دور الستة عشر بسبب الأداء الشجاع لفريق بوتافوغو.