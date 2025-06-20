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رياضة

هزيمة مذلة لباريس سان جرمان

Lebanon 24
20-06-2025 | 03:19
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تعرض باريس سان جيرمان لهزيمة مفاجئة 1-0 أمام بوتافوغو البرازيلي في كأس العالم للأندية.
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وأثبت هدف اللاعب البرازيلي الدولي إيغور جيسوس في الشوط الأول الفارق بين حامل لقب دوري أوروبا وأميركا الجنوبية في ملعب باسادينا روز بول.

وكان باريس سان جيرمان مرشحا بقوة للفوز بالبطولة الجديدة التي تضم 32 فريقا بعد مباراة مذهلة انتهت بفوزه الساحق 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
 
كما لم يخسر الفريق في أي مباراة منذ 3 أيار، واغتنم لويس إنريكي الفرصة لتبديل تشكيلته في كاليفورنيا . والجدير بالذكر أن غونسالو راموس بدأ في مركز المهاجم الصريح، متقدمًا على عثمان ديمبيلي ، الذي لا يزال غائبًا بسبب الإصابة. 

ومع ذلك، تحطمت آمالهم في حسم الفوز الذي كان سيجعلهم أول فريق يصل إلى دور الستة عشر بسبب الأداء الشجاع لفريق بوتافوغو.

 
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