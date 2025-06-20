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رياضة
حكام لبنانيون في دورة دولية للتايكواندو بإسطنبول
Lebanon 24
20-06-2025
|
07:00
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شاركت بعثة
الاتحاد اللبناني
للتايكواندو للحكام في دورة تخريج وصقل حكام دوليين التي أقيمت في مدينة
اسطنبول
التركية
على مدى اربعة ايام تحت إشراف
الاتحاد الدولي
للعبة و بمشاركة 250 حكماً من جميع أنحاء العالم.
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تألفت البعثة
اللبنانية
من عدة حكام وترأسها الغراند ماستر ميشال مجدلاني رئيس
لجنة الحكام
في
لبنان
وضمت الحكام الدوليين : نسب حسن، مارك زينون ،سهى قزي، كارينا شولي، الياس بطيخ،
الكسندرا
زيدان
وماريا زيدان.
اما الحكام الجدد الذين شاركوا في دورة التخريج فهم: سيلين شبير، أنطوني فارس، عمير فرج وخيرالدين فرج.
وبعد اختتام
الدورة
، توجه خوراسانجيان الى ليما عاصمة البيرو في أميركا الجنوبية حيث حاضر في دورة تخريج و صقل حكام دوليين بمشاركة اكثر من 200 حكم (رجال وسيدات) من جميع انحاء العالم على مدى اربعة ايام.
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