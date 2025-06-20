حكام لبنانيون في دورة دولية للتايكواندو بإسطنبول

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شاركت بعثة للتايكواندو للحكام في دورة تخريج وصقل حكام دوليين التي أقيمت في مدينة على مدى اربعة ايام تحت إشراف للعبة و بمشاركة 250 حكماً من جميع أنحاء العالم.تألفت البعثة من عدة حكام وترأسها الغراند ماستر ميشال مجدلاني رئيس في وضمت الحكام الدوليين : نسب حسن، مارك زينون ،سهى قزي، كارينا شولي، الياس بطيخ، وماريا زيدان.اما الحكام الجدد الذين شاركوا في دورة التخريج فهم: سيلين شبير، أنطوني فارس، عمير فرج وخيرالدين فرج.وبعد اختتام ، توجه خوراسانجيان الى ليما عاصمة البيرو في أميركا الجنوبية حيث حاضر في دورة تخريج و صقل حكام دوليين بمشاركة اكثر من 200 حكم (رجال وسيدات) من جميع انحاء العالم على مدى اربعة ايام.