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رياضة

حكام لبنانيون في دورة دولية للتايكواندو بإسطنبول

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:00
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 شاركت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو للحكام في دورة تخريج وصقل حكام دوليين التي أقيمت في مدينة اسطنبول التركية على مدى اربعة ايام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة و بمشاركة 250 حكماً من جميع أنحاء العالم.
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تألفت البعثة اللبنانية من عدة حكام وترأسها الغراند ماستر ميشال مجدلاني رئيس لجنة الحكام في لبنان وضمت الحكام الدوليين : نسب حسن، مارك زينون ،سهى قزي، كارينا شولي، الياس بطيخ، الكسندرا زيدان وماريا زيدان.

اما الحكام الجدد الذين شاركوا في دورة التخريج فهم: سيلين شبير، أنطوني فارس، عمير فرج وخيرالدين فرج.

وبعد اختتام الدورة، توجه خوراسانجيان الى ليما عاصمة البيرو في أميركا الجنوبية حيث حاضر في دورة تخريج و صقل حكام دوليين بمشاركة اكثر من 200 حكم (رجال وسيدات) من جميع انحاء العالم على مدى اربعة ايام.
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