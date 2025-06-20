ماريسكا: لم أتحدث مع مودريك حول واقعة المنشطات

Advertisement

أكد إنزو ماريسكا، مدرب الإنجليزي، أنه لم يتحدث بعد إلى نجمه الأوكراني ميخايلو مودريك بعد اتهامه بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.ويواجه اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً حظراً طويل الأمد، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي ، الخميس، أنه وجه اتهاماً للاعب.ولم يخض مودريك أي مباراة منذ إيقافه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقب اكتشاف تعاطيه مادة محظورة، كما لا يسمح له بالتدريب مع الفريق الذي يشارك حالياً في في أميركا، لكنه كان حاضراً وسط المشجعين في نهائي المؤتمر في فروتسواف الشهر الماضي.وقال ماريسكا في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة أمام فلامنغو البرازيلي الجمعة: «تحدثت مع ميشا في عندما لعبنا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لكنني لم أتحدث معه منذ ذلك الوقت... بصراحة لم أطلع على الأخبار، لقد أبلغوني بها الليلة الماضية، لا يوجد ما يمكنني قوله حالياً، فليست لدي معلومات إضافية».وأوضح المدرب الإيطالي: «آخر مرة تحدثت فيها مع ميشا كان جيداً للغاية، لم يكن يشعر بالقلق، كان الأمر على ما يرام».وأشار: «لا أعرف حالته الآن، لكن بالتأكيد سنتحدث في الأيام أو الأسابيع المقبلة».ويسعى تشيلسي للتعاقد مع جناح جديد هذا الصيف، وسط تكهنات واسعة بشأن اهتمامه بالإنجليزي جيمي جيتنز، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، لكن ماريسكا أكد أن هذا الأمر ليست له علاقة بوضعية مودريك.وأشار المدرب الإيطالي: «لقد أمضينا موسماً كاملاً تقريباً بدون ميشا، قررنا التعاقد مع جناح ليس بسبب ميشا، إنه أمر واضح تماماً، هو مركز نحتاج إلى تحسينه».ونفى ماريسكا التكهنات حول مستقبل الجناح الدولي الإنجليزي نوني مادويكي، وسط تقارير تفيد بأن يراقب وضعه.وأوضح ماريسكا: «نوني لاعبنا في الوقت الحالي، يمكنك قراءة الكثير من التكهنات حول العديد من اللاعبين، لكن نوني لاعبنا، نعتبر نوني لاعبنا للموسم المقبل». (الشرق الأوسط)