فلامنغو يقلب الطاولة على تشيلسي

فاز فريق البرازيلي على فريق الإنجليزي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من لكأس العالم للأندية 2025.

وأنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني سجل هدف التعادل لفريق تشيلسي في الدقيقة 62، ثم أضاف دانيلو الهدف الثاني لفلامنغو في الدقيقة 65.

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة بعد حصول على بطاقة حمراء في الدقيقة 68.

واستغل فلامنغو النقص العدد في صفوف الفريق الإنجليزي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق والاس يان.

ورفع فلامنغو رصيده ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تشيلسي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.