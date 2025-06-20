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رياضة

فلامنغو يقلب الطاولة على تشيلسي

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:00
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فاز فريق فلامنغو البرازيلي على فريق تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية 2025.

وأنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله بيدرو نيتو في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفريق تشيلسي في الدقيقة 62، ثم أضاف دانيلو دا سيلفا الهدف الثاني لفلامنغو في الدقيقة 65.

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة بعد حصول نيكولاس جاكسون على بطاقة حمراء في الدقيقة 68.

واستغل فلامنغو النقص العدد في صفوف الفريق الإنجليزي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق والاس يان.

ورفع فلامنغو رصيده ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تشيلسي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.


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