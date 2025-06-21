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رياضة

إليكم جدول مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:00
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تتواصل اليوم السبت مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 32 فريقاً.
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ووصلت البطولة إلى الجولة الثانية في دور المجموعات، والتي كانت انطلقت، مساء الخميس الماضي.

وفي المجموعتين الثالثة والخامسة بمونديال الأندية تقام 3 مباريات قوية، أبرزها قمة بايرن ميونخ الألماني ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وفيما يلي، أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 21 حزيران 2025 بالمواعيد:

بايرن ميونخ الألماني × بوكا جونيورز الأرجنتيني - 5.00 بتوقيت أبوظبي.
    
صن داونز الجنوب أفريقي × بروسيا دورتموند الألماني - 20.00 بتوقيت أبوظبي .

إنتر ميلان الإيطالي × أوراوا رد دايموندز الياباني - 23.00 بتوقيت أبوظبي . (العين)
 
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