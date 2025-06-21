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رياضة
إليكم جدول مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية
Lebanon 24
21-06-2025
|
04:00
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تتواصل اليوم السبت مباريات بطولة
كأس العالم للأندية
2025، المقامة حالياً في
الولايات المتحدة
الأميركية بمشاركة 32 فريقاً.
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ووصلت البطولة إلى الجولة الثانية في دور المجموعات، والتي كانت انطلقت، مساء الخميس الماضي.
وفي المجموعتين الثالثة والخامسة بمونديال الأندية تقام 3 مباريات قوية، أبرزها قمة
بايرن ميونخ
الألماني ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني.
وفيما يلي، أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 21 حزيران 2025 بالمواعيد:
بايرن
ميونخ الألماني × بوكا جونيورز الأرجنتيني - 5.00 بتوقيت
أبوظبي
.
صن داونز الجنوب أفريقي ×
بروسيا
دورتموند
الألماني - 20.00 بتوقيت أبوظبي .
إنتر
ميلان
الإيطالي
× أوراوا رد دايموندز الياباني - 23.00 بتوقيت أبوظبي . (العين)
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