إليكم جدول مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية

Advertisement

تتواصل اليوم السبت مباريات بطولة 2025، المقامة حالياً في الأميركية بمشاركة 32 فريقاً.ووصلت البطولة إلى الجولة الثانية في دور المجموعات، والتي كانت انطلقت، مساء الخميس الماضي.وفي المجموعتين الثالثة والخامسة بمونديال الأندية تقام 3 مباريات قوية، أبرزها قمة الألماني ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني.وفيما يلي، أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 21 حزيران 2025 بالمواعيد:ميونخ الألماني × بوكا جونيورز الأرجنتيني - 5.00 بتوقيت .صن داونز الجنوب أفريقي × الألماني - 20.00 بتوقيت أبوظبي .× أوراوا رد دايموندز الياباني - 23.00 بتوقيت أبوظبي . (العين)