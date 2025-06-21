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رياضة
رسمياً.. لوس انجلوس ثاني المغادرين من كأس العالم للأندية 2025
Lebanon 24
21-06-2025
|
07:46
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أطاح فريق الترجي
التونسي
بمنافسه
لوس أنجلوس غالاكسي
خارج بطولة
كأس العالم للأندية
2025 .
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وحقق فريق الترجي فوزا ثمينا على نظيره
لوس أنجلوس
الأميركي في المباراة التي جمعتهما فجر السبت بهدف نظيف سجله يوسف بلايلي في الدقيقة 70.
والتقى الترجي ولوس أنجلوس في إطار مباريات الجولة الثانية لمواجهات المجموعة الرابعة من منافسات
بطولة كأس العالم
للأندية المقامة في
الولايات المتحدة
الأميركية.
ويقع الترجي التونسي مع لوس أنجلوس في المجموعة الرابعة من بطولة
كأس العالم
مع
فلامنغو
البرازيلي وتشيلسي الإنكليزي.
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