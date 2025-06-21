رسمياً.. لوس انجلوس ثاني المغادرين من كأس العالم للأندية 2025

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أطاح فريق الترجي بمنافسه خارج بطولة 2025 .وحقق فريق الترجي فوزا ثمينا على نظيره الأميركي في المباراة التي جمعتهما فجر السبت بهدف نظيف سجله يوسف بلايلي في الدقيقة 70.والتقى الترجي ولوس أنجلوس في إطار مباريات الجولة الثانية لمواجهات المجموعة الرابعة من منافسات للأندية المقامة في الأميركية.ويقع الترجي التونسي مع لوس أنجلوس في المجموعة الرابعة من بطولة مع البرازيلي وتشيلسي الإنكليزي.