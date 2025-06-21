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رياضة

منتخب الطائرة الشاطئية يتأهل لبطولة العالم تحت 21 سنة في المكسيك

Lebanon 24
21-06-2025 | 08:24
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 تأهل منتخب لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للمرة الثالثة على التوالي لبطولة العالم للكرة الشاطئية لفئة دون 21 سنة، في المكسيك في أيلول المقبل، بحجزه البطاقة الخامسة اسيويا خلال التصفيات التي أقيمت في تايلاند.
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وكان لبنان شارك في بطولة العالم في 2019 و 2021.

ونجح الفريق المؤلف من هادي الشبيب وجاد ابي كرم بالتأهل بطولة العالم بعد فوزهما في التصفيات النهائية على سنغافورة وحلولهما في المركز الخامس.

رافق المنتخب المدرب الوطني نادر الفيداوي ومدير البعثة المهندس مارك ابي كرم.
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