منتخب الطائرة الشاطئية يتأهل لبطولة العالم تحت 21 سنة في المكسيك

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تأهل منتخب للكرة الطائرة الشاطئية للمرة الثالثة على التوالي لبطولة العالم للكرة الشاطئية لفئة دون 21 سنة، في في أيلول المقبل، بحجزه البطاقة الخامسة اسيويا خلال التصفيات التي أقيمت في تايلاند.وكان لبنان شارك في في 2019 و 2021.ونجح الفريق المؤلف من هادي الشبيب وجاد ابي كرم بالتأهل بطولة العالم بعد فوزهما في التصفيات النهائية على وحلولهما في .رافق المنتخب المدرب الوطني نادر الفيداوي ومدير البعثة المهندس مارك ابي كرم.