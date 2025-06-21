فوندروسوفا تُسقط سابالينكا المصنفة الأولى عالميًا

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حققت التشيكية مفاجأة بإقصاء المصنفة الأولى عالميًا، البيلاروسية أرينا سابالينكا، من نصف نهائي بطولة (فئة 500 نقطة)، المُقامة على الملاعب العشبية.ونجحت فوندروسوفا في حسم المواجهة بمجموعتين دون رد، بنتيجة (6-2، 6-4) خلال ساعة و21 دقيقة، لتعدل بذلك كفة المواجهات المباشرة مع سابالينكا إلى 4 انتصارات لكل منهما.وعبّرت فوندروسوفا، بطلة السابقة، عن سعادتها الكبيرة عقب الانتصار، وقالت في تصريحات لموقع رابطة اللاعبات المحترفات: "لم ألعب طويلة بسبب الإصابة، وأنا سعيدة للغاية بالعودة بصحة جيدة. أشعر بالامتنان لفرصة خوض هذه المباريات القوية".