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رياضة
فوندروسوفا تُسقط سابالينكا المصنفة الأولى عالميًا
Lebanon 24
21-06-2025
|
10:49
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حققت التشيكية
ماركيتا فوندروسوفا
مفاجأة بإقصاء المصنفة الأولى عالميًا، البيلاروسية أرينا سابالينكا، من نصف نهائي بطولة
برلين
(فئة 500 نقطة)، المُقامة على الملاعب العشبية.
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ونجحت فوندروسوفا في حسم المواجهة بمجموعتين دون رد، بنتيجة (6-2، 6-4) خلال ساعة و21 دقيقة، لتعدل بذلك كفة المواجهات المباشرة مع سابالينكا إلى 4 انتصارات لكل منهما.
وعبّرت فوندروسوفا، بطلة
ويمبلدون
السابقة، عن سعادتها الكبيرة عقب الانتصار، وقالت في تصريحات لموقع رابطة اللاعبات المحترفات: "لم ألعب
منذ فترة
طويلة بسبب الإصابة، وأنا سعيدة للغاية بالعودة بصحة جيدة. أشعر بالامتنان لفرصة خوض هذه المباريات القوية".
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