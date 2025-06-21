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بهذا الرقم، ينضم فيرتز إلى نخبة اللاعبين الذين تجاوزت صفقاتهم حاجز الـ100 مليون في الممتاز، ليصبح خامس اسم في قائمة لم تخلُ من الجدل حول المردود الفني مقابل تلك الاستثمارات الخيالية. ورغم أن هذه القيمة لا تقترب من الرقم العالمي المسجّل باسم نيمار حين انتقل إلى من عام 2017 (198 مليون جنيه)، إلا أن صفقة فيرتز تضعه في دائرة الضوء تحت ضغط التوقعات الجماهيرية والإعلامية، كما حدث مع من سبقوه.وفي هذا السياق، نُعيد تسليط الضوء على أبرز أربع صفقات سابقة تجاوزت عتبة الـ100 مليون، ونحلّل مدى نجاحها، مع قراءة مستقبلية لما قد تحققه هذه الأسماء:رغم فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين، لم يجد فرنانديز الاستقرار المطلوب في تشيلسي. تغيّر دوره مع تعاقب المدربين، وشهد أداؤه تأرجحًا واضحًا، وإن بدا في النصف الثاني من موسم 2024-2025 أقرب للاعب الذي طُمح إليه. سجل 6 أهداف وكان حاضرًا بقوة في للأندية، لكن لا يزال يحتاج لفرض هويته على الفريق لتبرير المبلغ الهائل المدفوع فيه.رحلة غريليش مع السيتي كانت محيّرة. لم يبلغ يومًا قمة التوهج المنتظرة، رغم أنه ساهم بوضوح في موسم الثلاثية التاريخية 2022-2023. لكن مشاركاته المحدودة في الموسم الأخير وتراجع تأثيره جعلا الحديث عن خروجه وشيكًا، في نهاية باهتة لمسيرة بدأت بوعود كبيرة.بعكس سابقيه، بدا رايس صفقة مُحكمة لأرسنال منذ البداية. لاعب وسط حديدي يتمتع بقدرات بدنية وفنية نادرة، أثبت نفسه كقائد حقيقي في وسط الملعب. تألقه في أمام وتنوع أدواره التكتيكية يجعلان منه صفقة استراتيجية يُمكن البناء عليها على مدى سنوات.من الصفحات المربكة في سوق الانتقالات، حيث شهدت صفقته منافسة محمومة بين ليفربول وتشيلسي. البداية لم تكن موفقة، لكنه سرعان ما أثبت نفسه كلاعب ارتكاز لا يُستغنى عنه. بفضل تمريراته المتقدمة وذكائه التكتيكي، أصبح كايسيدو أحد أعمدة تشيلسي، بل ومن بين الأفضل في الدوري الإنجليزي بمركزه، ما يبرر المركز الأول له في هذه القائمة. (ESPN)