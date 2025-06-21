مولودية الجزائر يتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة التاسعة في تاريخه

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تُوج نادي مولودية ، مساء السبت، بلقب الرابطة المحترفة الأولى للموسم 2024–2025، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد إنهائه الموسم في الصدارة بـ58 نقطة.ورغم تعادله السلبي على ملعب 5 جويلية أمام نجم مقرة في ، حافظ "العميد" على الصدارة متقدماً بنقطتين عن القبائل، التي فازت على جمعية الشلف بهدف دون رد، دون أن يكفيها ذلك لخطف اللقب.وبهذا، سيشارك كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في أبطال إفريقيا، بينما تأهل شباب بلوزداد، صاحب المركز الثالث بـ55 نقطة، إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد تعادله مع أقبو.