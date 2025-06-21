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رياضة

مولودية الجزائر يتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة التاسعة في تاريخه

Lebanon 24
21-06-2025 | 15:34
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تُوج نادي مولودية الجزائر، مساء السبت، بلقب الرابطة المحترفة الأولى للموسم 2024–2025، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد إنهائه الموسم في الصدارة بـ58 نقطة.
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ورغم تعادله السلبي على ملعب 5 جويلية أمام نجم مقرة في الجولة الأخيرة، حافظ "العميد" على الصدارة متقدماً بنقطتين عن شبيبة القبائل، التي فازت على جمعية الشلف بهدف دون رد، دون أن يكفيها ذلك لخطف اللقب.

وبهذا، سيشارك كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهل شباب بلوزداد، صاحب المركز الثالث بـ55 نقطة، إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد تعادله مع أولمبيك أقبو.
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