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رياضة
حفل التتويج ينقلب إلى كارثة.. وفاة مشجع بعد سقوطه من المدرجات
Lebanon 24
22-06-2025
|
04:04
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أعلن نادي
مولودية
الجزائر
، مساء السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة في أعقاب الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراته أمام نجم مقرة، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من
الدوري الجزائري
لكرة القدم
.
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وقد شهد ملعب 5 جويلية الأولمبي لحظات مأساوية بعدما سقط عدد من المشجعين من المدرجات العلوية أثناء الاحتفالات بالتتويج، مما أفسد أجواء الفرح بعد تعادل الفريق سلباً وتتويجه بلقب الدوري.
وفي بيان رسمي، نعى النادي المشجع يونس أمغوزي الذي توفي متأثراً بإصابته، واصفًا إياه بـ"مناصر الفريق الذي ارتدى قميص مولودية الجزائر حتى اللحظة الأخيرة".
وقال النادي
: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة مناصر نادينا يونس أمغوزي، الذي وافته
المنية
بعد السقوط من المدرجات العلوية، لتكون مباراة نجم مقرة هي الأخيرة له بقميص فريق القلب."
وأضاف البيان: "يتقدّم مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر وكافة أعضاء الطاقم الفني واللاعبين بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وعائلة العميد، سائلين
المولى
عز وجل
أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."
وتحوّل الاحتفال باللقب إلى لحظة حزن مؤلمة، وسط دعوات لفتح تحقيق في الحادثة وضمان سلامة الجماهير في الملاعب مستقبلاً.
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