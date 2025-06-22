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رياضة
لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم.. من هو؟
Lebanon 24
22-06-2025
|
07:36
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لفت اللاعب جورجي مينونغو جناح فريق
سياتل
ساوندرز الأميركي الأنظار بمشاركته في بطولة
كأس العالم للأندية
2025 في
الولايات المتحدة
.
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وشهدت مباراة سياتل ساوندرز الأميركي أمام منافسه
أتلتيكو مدريد
في
كأس العالم
للأندية حدثا فريدا من نوعه تمثل بمشاركة لاعب إيفواري لا يستطيع الرؤية إلا بعين واحدة وذلك بسبب حادث تعرض له في العام 2023 اضطره إلى إجراء عمل جراحي في عينه اليسرى ليفقد نعمة الإبصار بها بعد ذلك.
وتمسك اللاعب بالاستمرار في ممارسة
كرة القدم
وانضم إلى فريقه الحالي سياتل الأميركي في صيف 2024 بعقد يمتد حتى 2028.
وقال مينونغو في تصريحات لوسائل الإعلام عن إصابته في عينه إنه عاش لحظات صعبة ولكنه تغلب عليها بفضل إصراره.
وأضاف: "كانت من أصعب لحظات حياتي، كانت لدي فرصة للحصول على عقد مع الفريق الأول،لكنني لا أعلم
ماذا حدث
تمرين بعد الآخر بدأت أعاني من مشكلات في عيني وفي النهاية اضطررت إلى إجراء عملية جراحية ومنذ ذلك الحين أواصل العمل بعين واحدة أعتقد أن بإمكاني أن أكون أفضل من أولئك الذين يرون بكلتا العينين هذه هي عقليتي". (روسيا اليوم)
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