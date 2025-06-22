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رياضة

الحصيلة ارتفعت.. وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط من مدرجات في الجزائر

Lebanon 24
22-06-2025 | 08:16
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، ارتفاع حصيلة حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب "5 جويلية "بالجزائر العاصمة، إلى ثلاث وفيات وإصابة 81 غادر أغلبهم المستشفيات.
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وكانت الحماية المدنية أحصت،مساء السبت، وفاة واحدة و11 مصابا.
 
وجاء في بيان وزارة الصحة "استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت ثلاث وفيات. كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابا". (سكاي نيوز عربية) 
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