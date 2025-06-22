الحصيلة ارتفعت.. وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط من مدرجات في الجزائر



Advertisement

وكانت الحماية المدنية أحصت،مساء السبت، وفاة واحدة و11 مصابا. أعلنت ، الأحد، ارتفاع حصيلة حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية من مدرجات ملعب "5 جويلية "بالجزائر العاصمة، إلى ثلاث وفيات وإصابة 81 غادر أغلبهم المستشفيات.وكانت الحماية المدنية أحصت،مساء السبت، وفاة واحدة و11 مصابا.

وجاء في "استقبل بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت ثلاث وفيات. كما استقبل مستشفى 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابا". (سكاي نيوز عربية)