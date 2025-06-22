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رياضة

جولر: سأدرس الرحيل عن ريال مدريد في هذه الحالة

Lebanon 24
22-06-2025 | 10:49
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تحدث أردا جولر، نجم ريال مدريد، عن مواجهة فريقه أمام باتشوكا، في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى انطباعه عن المدرب الجديد تشابي ألونسو، ووضعه الحالي داخل الفريق الملكي.
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وقال جولر بشأن قدوم ألونسو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر أنني أصبحت أكثر أهمية لأنه يتحدث معي دائمًا، وفي المباراة الأولى شاركت لمدة 45 دقيقة، لذلك يبدو أن الأمور تسير بشكل أفضل. أشعر بالارتياح معه لأنه يحب التحكم في إيقاع اللعب، ويطلب المزيد من التمريرات القصيرة، ويراني لاعب وسط، وهذا أمر مناسب لي".
 
وعن مواجهة باتشوكا، قال جولر: "إنه فريق جيد، وإذا كانوا هنا فهذا يعني أنهم يستحقون، لكننا سنحاول الفوز ونحن مستعدون لذلك".
 
وعند سؤاله عن فرصه في دخول التشكيلة الأساسية، أجاب: "لم أتحدث عن ذلك، لكنني سأحاول أن ألعب".

وبخصوص أهدافه هذا الموسم، قال: "هدفي اللعب لأطول فترة ممكنة والفوز بجميع الألقاب".

أما عن ظهوره أمام الهلال في المباراة الأولى (1-1)، فقد أوضح: "في الشوط الثاني كنا أفضل، وعلينا الاستمرار على هذا النحو. الأمور الجديدة تحتاج إلى وقت، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وعن مستقبله، علّق جولر قائلاً: "حتى الآن لم أفكر في الرحيل، لكن بالتأكيد إذا لم ألعب، أفكر في كل شيء. لكن في الوقت الحالي أركز تمامًا مع ريال مدريد".

واختتم بالحديث عن الفارق بين مستواه مع المنتخب التركي والنادي الملكي، قائلاً: "هناك (في تركيا) ألعب جميع المباريات، أملك ثقة أكبر، والناس يعرفونني بشكل أفضل". (كووورة)
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