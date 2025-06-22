جولر: سأدرس الرحيل عن ريال مدريد في هذه الحالة

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وقال جولر بشأن قدوم ألونسو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" : "أشعر أنني أصبحت أكثر أهمية لأنه يتحدث معي دائمًا، وفي المباراة الأولى شاركت لمدة 45 دقيقة، لذلك يبدو أن الأمور تسير بشكل أفضل. أشعر بالارتياح معه لأنه يحب إيقاع اللعب، ويطلب المزيد من التمريرات القصيرة، ويراني لاعب وسط، وهذا أمر مناسب لي". تحدث جولر، نجم ، عن مواجهة فريقه أمام باتشوكا، في الجولة الثانية من ، بالإضافة إلى انطباعه عن المدرب الجديد ، ووضعه الحالي داخل .وقال جولر بشأن قدوم ألونسو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" : "أشعر أنني أصبحت أكثر أهمية لأنه يتحدث معي دائمًا، وفي المباراة الأولى شاركت لمدة 45 دقيقة، لذلك يبدو أن الأمور تسير بشكل أفضل. أشعر بالارتياح معه لأنه يحب إيقاع اللعب، ويطلب المزيد من التمريرات القصيرة، ويراني لاعب وسط، وهذا أمر مناسب لي".

وعن مواجهة باتشوكا، قال جولر: "إنه فريق جيد، وإذا كانوا هنا فهذا يعني أنهم يستحقون، لكننا سنحاول الفوز ونحن مستعدون لذلك".

وعند سؤاله عن فرصه في دخول التشكيلة الأساسية، أجاب: "لم أتحدث عن ذلك، لكنني سأحاول أن ألعب".



وبخصوص أهدافه هذا الموسم، قال: "هدفي اللعب لأطول فترة ممكنة والفوز بجميع الألقاب".



أما عن ظهوره أمام في المباراة الأولى (1-1)، فقد أوضح: "في الشوط الثاني كنا أفضل، وعلينا الاستمرار على هذا النحو. الأمور الجديدة تحتاج إلى وقت، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".



وعن مستقبله، علّق جولر قائلاً: "حتى الآن لم أفكر في الرحيل، لكن بالتأكيد إذا لم ألعب، أفكر في كل شيء. لكن في الوقت الحالي أركز تمامًا مع ".



واختتم بالحديث عن الفارق بين مستواه مع المنتخب والنادي الملكي، قائلاً: "هناك (في تركيا) ألعب جميع المباريات، أملك ثقة أكبر، والناس يعرفونني بشكل أفضل". (كووورة)