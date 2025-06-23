Advertisement

رياضة

تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية

Lebanon 24
23-06-2025 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1380942-638862695874479747.jpg
Doc-P-1380942-638862695874479747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل نادي النصر إلى اتفاق نهائي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتجديد عقده لمدة موسم إضافي، بعد جدل واسع حول مستقبله مع "العالمي".
Advertisement
وينتهي عقد رونالدو البالغ 40 عاما يوم 30 يونيو الجاري، ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، اتفق الطرفان على تمديد العقد حتى صيف 2026، مع إمكانية إضافة موسم آخر بناء على رغبة اللاعب، أو إنهائه حال قرر رونالدو اعتزال اللعب بعد مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

ورغم تحفظ المصادر على قيمة الراتب، أشارت التقديرات إلى أنه لن يختلف كثيرا عن قيمة عقده الحالي البالغة 200 مليون يورو سنويا، مما يجعله من بين الأعلى دخلا في عالم كرة القدم.

ولم يحقق رونالدو أي لقب رسمي مع النصر باستثناء البطولة العربية للأندية، إلا أنه سجل 93 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق، وتوج بلقب هداف دوري روشن السعودي في موسمين متتاليين.

وخلال الموسم الماضي 2024-2025، خاض "الدون" 41 مباراة مع النصر بجميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 4 أهداف.

رونالدو يطارد 5 أهداف كبرى قبل الاعتزال: 

1. بلوغ الهدف رقم 1000: يطمح رونالدو للوصول إلى الهدف الألف في مسيرته الاحترافية، حيث يملك حتى الآن 938 هدفًا، بفارق 62 هدفًا فقط عن هذا الإنجاز التاريخي.

2. لقب الهداف للمرة الثالثة:يسعى النجم البرتغالي لتحقيق لقب هداف دوري روشن للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم رقمه السابق بتسجيل أكثر من 35 هدفًا في موسم واحد.

3. تحقيق لقب دوري روشن: لم ينجح رونالدو حتى الآن في التتويج بلقب الدوري السعودي، ويأمل أن يكون الموسم القادم فرصة لتحقيق ذلك وإضافة لقب جديد إلى مسيرته التي شهدت تتويجه بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

4. ألقاب محلية إضافية: يُعد التتويج بالألقاب المحلية أحد أهداف رونالدو مع النصر في الموسم الجديد، خاصة مع اقتراب مشواره الاحترافي من نهايته.

5. الهداف الأجنبي التاريخي للنصر: يتطلع رونالدو لتخطي المغربي عبد الرزاق حمد الله، الهداف الأجنبي التاريخي للنصر برصيد 115 هدفا، ويملك "الدون" 93 هدفا حتى الآن، ويحتاج إلى 22 هدفا فقط لتصدر القائمة.
مواضيع ذات صلة
رونالدو يواصل التألق وتحقيق الأرقام القياسية
lebanon 24
23/06/2025 12:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صحافيّ يُفجّر مفاجأة: رونالدو ليس سعيداً مع النصر
lebanon 24
23/06/2025 12:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العالم على أعتاب المزيد من الأرقام القياسية الحرارية في 2025!
lebanon 24
23/06/2025 12:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. هذه صادرات إسرائيل القياسية من الأسلحة
lebanon 24
23/06/2025 12:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:39 | 2025-06-23
23:53 | 2025-06-22
23:00 | 2025-06-22
15:00 | 2025-06-22
12:30 | 2025-06-22
10:49 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24