تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل نادي النصر إلى اتفاق نهائي مع النجم لتجديد عقده لمدة موسم إضافي، بعد جدل واسع حول مستقبله مع "العالمي".

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وينتهي عقد رونالدو البالغ 40 عاما يوم 30 يونيو الجاري، ووفقا لصحيفة "الرياضية" ، اتفق الطرفان على تمديد العقد حتى صيف 2026، مع إمكانية إضافة موسم آخر بناء على رغبة اللاعب، أو إنهائه حال قرر رونالدو اعتزال اللعب بعد مشاركته المرتقبة في 2026 بالولايات المتحدة.



ورغم تحفظ المصادر على قيمة الراتب، أشارت التقديرات إلى أنه لن يختلف كثيرا عن قيمة عقده الحالي البالغة 200 مليون سنويا، مما يجعله من بين الأعلى دخلا في عالم .



ولم يحقق رونالدو أي لقب رسمي مع النصر باستثناء البطولة العربية للأندية، إلا أنه سجل 93 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق، وتوج بلقب هداف روشن السعودي في موسمين متتاليين.



وخلال الموسم الماضي 2024-2025، خاض "الدون" 41 مباراة مع النصر بجميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 4 أهداف.



رونالدو يطارد 5 أهداف كبرى قبل الاعتزال:



1. بلوغ الهدف رقم 1000: يطمح رونالدو للوصول إلى الهدف الألف في مسيرته الاحترافية، حيث يملك حتى الآن 938 هدفًا، بفارق 62 هدفًا فقط عن هذا الإنجاز التاريخي.



2. لقب الهداف للمرة الثالثة:يسعى النجم البرتغالي لتحقيق لقب هداف دوري روشن للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم رقمه السابق بتسجيل أكثر من 35 هدفًا في موسم واحد.



3. تحقيق لقب دوري روشن: لم ينجح رونالدو حتى الآن في التتويج بلقب الدوري السعودي، ويأمل أن يكون الموسم القادم فرصة لتحقيق ذلك وإضافة لقب جديد إلى مسيرته التي شهدت تتويجه بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.



4. ألقاب محلية إضافية: يُعد التتويج بالألقاب المحلية أحد أهداف رونالدو مع النصر في الموسم الجديد، خاصة مع اقتراب مشواره الاحترافي من نهايته.



5. الهداف الأجنبي التاريخي للنصر: يتطلع رونالدو لتخطي عبد الرزاق حمد الله، الهداف الأجنبي التاريخي للنصر برصيد 115 هدفا، ويملك "الدون" 93 هدفا حتى الآن، ويحتاج إلى 22 هدفا فقط لتصدر القائمة.